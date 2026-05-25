Deportivo
Lucas Pérez: «Estoy muy feliz por mi Dépor; A Coruña, la afición y los jugadores se lo merecían»
«Ellos estaban predestinados a subir este domingo y el Cádiz a salvarse, es cosa de meigas», señaló el delantero coruñés tras el triunfo gaditano que selló su permanencia en Segunda División
El ascenso del Deportivo resonó mucho más allá de A Coruña y Valladolid. En Cádiz, donde el conjunto que dirige Imanol Idiakez logró la permanencia después de vencer al Leganés (3-0), Lucas Pérez se acordó de la entidad blanquiazul nada más terminar el encuentro. «Hoy (por el domingo) estoy muy feliz, por el Cádiz y por mi Dépor», señaló el excapitán deportivista nada más sentarse en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Enhorabuena a A Coruña. La ciudad, la afición y esos jugadores se lo merecían», comentó el artillero del cuadro gaditano.
Sobre la coincidencia de los éxitos de los dos equipos, Lucas lo tiene claro: «Serán las meigas. El Dépor estaba predestinado a subir [el domingo] y el Cádiz a salvarse, caminamos juntos».
Otros objetivos de su equipo
Al delantero, eso sí, le gustaría ver al conjunto andaluz «peleando por otras cosas». Concretamente, por el objetivo que han conseguido los gallegos. «En la primera vuelta, veía al Cádiz y al Deportivo luchar por los puestos de play off y mi ilusión era que subiesen los dos. Ahora, ya ha vuelto uno. A ver si el año que viene lo hace el otro», resaltó el futbolista de Monelos.
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