Un once titular del Deportivo reconocible y con variantes

El_Deportivo llegó a la meta con un equipo reconocible pero prácticamente irrepetible. Si algo ha caracterizado a Antonio Hidalgo es el hecho de haber exprimido al máximo su plantilla, intercalando los picos de forma de sus delanteros, y variando a algunos de los acompañantes que mantuvieron a la columbra vertebral tocando techo. El de Canovelles, durante semanas y semanas, modificó por decisión o por obligación su once titular, sin repetir ni una sola vez desde la jornada 13 ante la Cultural Leonesa. En la variedad estuvo parte del éxito blanquiazul, también en su banquillo y su rotación.

Álvaro Ferllo

Llegó en enero, pero Hidalgo confió en él de manera ciega pese al buen rendimiento de Germán Parreño. El riojano dejó varios momentos clave desde el primer día gracias a su capacidad para detener penaltis: salvó tres, destacando, en especial, la atajada ante el_Leganés en el tiempo de descuento.

Ximo Navarro

El lateral-central de Guadahortuna se perdió varios meses de competición por una lesión. Siempre que estuvo fue un talismán para su entrenador. Sin él, la estructura colectiva perdió solidez. Regresó en el tramo decisivo para impulsar al equipo y permitir al técnico recuperar su defensa de cinco.

Diego Villares celebra su gol ante la UD Las Palmas. / Fernando Fernandez

Lucas Noubi

El defensa belga fue otra de las apuestas decididas tras el parón invernal. Explotó en una segunda parte de la temporada en la que exhibió sus enormes condiciones, pese a que en el mes de enero ya intentó llevárselo el Elche. A campo abierto y por arriba es un zaguero imponente con un físico diferencial.

Miguel Loureiro

Fue el único que no se vio afectado por los picos de forma. Mientras Dani Barcia y Arnau Comas entraron y salieron, perdiendo o ganando importancia, el cercedense fue siempre una figura capital, de lateral o central, en la zaga blanquiazul, actuando incluso por el perfil izquierdo. Puro carácter.

Álvaro Fernández 'Ferllo', tras parar el penalti de Leganés. / Carlos Pardellas

Adrià Altimira

Su impacto fue inmediato para adueñarse de la banda derecha. Primero, como lateral, tapando un agujero gigante y, tras la lesión de Mella, solventando una carencia en ataque con gran nota. Su gol en Ceuta marcó el camino y dejó un puñado de asistencias.

Giacomo Quagliata

El italiano ha sido una de las revelaciones. Su entrega enamoró Riazor; su juego compaginó a la perfección con Yeremay. Como defensa se mostró pegajoso en el uno para uno, pero destacó por sus carrreras en la banda. Fue el ala zurda.

Adrià Altamira, ante el Albacete. / Carlos Pardellas

Mario Soriano

El joker completó su reconversión a la base para arreglar los problemas de circulación de su equipo. Lo jugó todo, siempre como titular, siempre clave. Más alejado del área, pero capital para la circulación y la creación del equipo coruñés. Mario superó, además, los 100 partidos consecutivos jugados en Liga. Fue trascendental y, sin duda, el jugador más regular del Dépor.

Diego Villares

El capitán repitió el guion de cada curso._No le afectó la llegada de José Gragera o Riki, y se impuso ante la necesidad de coser una medular inexplicable sin el arrojo y el trabajo del villalbés. Un año más, evolucionando, creciendo, y afianzándose en un proyecto que le ha visto convertirse en un futbolista de élite. Ahora disfrutará de una merecida Primera.

Giacomo Quagliata. / Casteleiro

Luismi Cruz

Fue el fichaje estrella del verano. Primero, Hidalgo le utilizó de carrilero o en banda, después, por dentro, donde está más cómodo. No tuvo regularidad en sus cifras, aunque dejó detalles de una clase que debe convertir en diaria. Al zurdo le sobra talento y desde el primer día encontró una sociedad maravillosa con Mario, Mella y Yeremay.

Yeremay

Tras un verano loco, el canario respondió con fútbol y talento. Solo el pubis frenó al talentoso extremo, reconvertido durante mucha parte del campeonato a segundo delantero. Fue el máximo goleador y el máximo asistente y volvió a demostrar que la Segunda División se le queda pequeña. Esta temporada, con galones y capitanía.

Ximo Navarro. / Iago Lopez

Bil Nsongo

El camerunés fue el último en llegar al once ideal de Antonio Hidalgo. Tiró la puerta abajo en Zubieta, en la recta final del campeonato, y se ganó la confianza a base de goles, protagonizando momentos clave y convirtiéndose por derecho propio en el delantero del Deportivo. Una irrupción inesperada.

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El banquillo

La temporada del Deportivo es imposible de explicar sin la influencia de sus suplentes. Zakaria Eddahchouri, Samuele Mulattieri, Stoichkov, Noé Carrillo... El impacto fue máximo, muchos puntos cosechados gracias a tantos que cambiaron marcadores. La rotación fue clave. También, aprovechar los picos de forma de jugadores que durante muchos momentos fueron claves, como David Mella, cuya temporada fue cortada por una lesión n