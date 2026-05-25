Riki, jugador del Deportivo: «Creía bastante en el ascenso cuando llegué y, por suerte, hemos podido cerrarlo»

«Ha sido una noche larga, pero la ocasión lo merecía porque el ascenso es algo que el club y la afición llevan mucho tiempo persiguiendo». Así resumió Riki Rodríguez la celebración del ascenso del Deportivo frente al Valladolid. Después de un regreso inmediato nada más salir del José Zorrilla y una prolongada comunión con la afición en la Fan Zone de Riazor hasta altas horas de la madrugada, el cuadro blanquiazul dedicó la mañana del lunes a visitar el espacio Avenida de Abanca y el Museo MEGA de Estrella Galicia. «Al llegar a Riazor, fue una pasada ver a toda la gente. Siendo día laborable y demás, que estuvieran allí esperándonos fue increíble», declaró.

De todo lo que ha vivido en las últimas horas después del pitido final en Pucela, lo más importante para el asturiano es «la felicidad» que se respira en A Coruña, tanto dentro como fuera del vestuario. «Los que llevan mucho tiempo aquí, como Villares, Mella y los demás, creo que se lo merecen porque llevan mucho tiempo trabajando. Yo vengo de un club que también involucra mucho a la cantera y me veo un poco reflejado en ellos, ascender con el club de tu ciudad es un lujo y tienen que disfrutarlo», indicó el 14.

La plantilla del Deportivo brinda por el ascenso en el Museo de Estrella Galicia. / Casteleiro

Entre el pasado y el futuro

Riki ya sabía lo que era vivir un ascenso en Riazor, pero lo había hecho con la camiseta del Albacete, en uno de los días más duros para el deportivismo en la última década. Ahora, y tras un fichaje muy deseado, el asturiano cumplió el objetivo enfundado en la camiseta blanquiazul. «Lo hablábamos cuando llegué, [ascender] era una de las cosas en las que yo creía bastante y por suerte he sido capaz de cerrarlo. Ahora, vamos a por el siguiente [objetivo]», comentó el futbolista del Deportivo.

Para el asturiano, jugar en Primera es «una ilusión» que «quita un poco el miedo y la incertidumbre» de la nueva categoría, pero considera que ahora es «momento de disfrutar» el presente. «Ya nos pondremos a cargar las pilas para el año que viene», concluyó.