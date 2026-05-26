Benassi, ante una potencial salida de Yeremay del Deportivo: "Cuesta el doble"

El Deportivo desembarcar en Primera División. Suben los ingresos, también los salarios de los jugadores y las cláusulas de salida. A Yeremay le ha perseguido esta temporada una pubalgia, pero los grandes de Europa siguen al acecho, con el Sporting de Portugal. El club coruñés ya rechazó en el pasado una oferta de 30 millones más cinco en variables. No será sencillo que se marche, así lo dejó claro Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo anoche en Cope: "Cuesta el doble (la salida), como ha dicho Yeremay. ¿La cláusula? es muy alto, son muchos (millones). Primero tiene que decir que se quiere ir, que no lo ha hecho, y luego está el contrato. Tienen que respetar lo que pone".

El propio jugador razona cómo ha vivido y vive todas las especiulaciones en torno a su futuro. "Estoy muy feliz en el Dépor. Ponerme la camiseta es especial. Ya le decía el otro día al consejero delegado que me encantaría salir del Dépor por la puerta grande, el siguiente (mercado) o el otro o igual no salgo, pero que cuando sea, sea por la puerta grande. Estoy disfrutando en el Dépor, en mi casa. Y no pienso otra cosa que no sea el Dépor ahora mismo", contaba quien bromeó que su cláusula "cada día sube cinco millones" y que no iba a decir cuánto pagaría él, porque va a "estar en el Dépor".

Así vivió Yeremay el ascenso

"La ciudad y el Dépor se lo merecían. Estoy orgulloso de mis compañeros y de toda la gente de Abegondo que hace que los días sean más fáciles, pasamos muchas horas juntos y esto es para ellos, para los que están al pie del cañón". Esas fueron las palabras de Yeremay Hernández tras el ascenso del Deportivo a Primera División. El astro canario, uno de los jugadores insignia de la plantilla, se mostró emocionado y contento, a partes iguales, tras haber logrado el objetivo. "Cuando yo llegué al Dépor, estaba en Primera y desde que llegué todo fue mal. Desde que estoy en el primer equipo, todo fue bien. Ha sido muy duro, pero a la vez muy bonito", indicó el 10.

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Yeremay pudo salir en verano, pero prefirió permanecer en A Coruña para devolver al club blanquiazul a la élite. "Mi madre me decía hoy que los sueños, cuando crees y corres detrás de ellos, se cumplen. Hoy he tenido la suerte de que he cumplido uno y estoy en paz con eso. Son decisiones muy complicadas, elegí quedarme en mi casa y con mi gente, con mis compañeros y no me equivoqué", concluyó.