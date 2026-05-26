El Dépor Abanca clausura Riazor con entre el orgullo y la nostalgia

Se apagan los focos de la temporada y Riazor eleva el telón para un último baile del Deportivo Abanca. El cuadro blanquiazul recibe este miércoles al Espanyol en el feudo coruñés (21.00 horas, DAZN) en la penúltima jornada de liga, sin nada en juego y con aires de despedida. El partido, intrascendente por su relevancia deportiva con los dos contendientes salvados hace semanas y la competición resuelta con holgura, solo puede servir para discernir quien de los dos queda por encima del otro, en una mera cuestión de honor. Ahora mismo, el Dépor es undécimo y aventaja en un punto a la escuadra perica.

La sensación en A Coruña es que el duelo, pese a que por el horario establecido por la liga pueda parecer casi clandestino, servirá para cerrar un ciclo. El de Fran Alonso, tras una campaña y media en las que ha conseguido mantener al proyecto en la élite, aunque sin que su propuesta futbolística terminase de conectar con la masa social blanquiazul, pero, sobre todo, el de Cris Martínez. La futbolista de Astorga, que lleva una década ligada al club, anunció recientemente que cuelga las botas a final de curso. La capitana fue madre el año pasado y ha optado por dar un paso a un lado para centrarse en la maternidad, pero ha estado entrenando con el grupo y podría tener minutos para despedirse sobre el terreno de juego en la que ha sido su casa desde 2016.

Futuro en el aire

Las salidas de Alonso y Martínez podrían no ser las únicas. En el plantel coruñés hay varias jugadoras cedidas, como Inês Pereira, Marisa o Marina Artero, que, a priori, disputarán su último partido como locales en el estadio blanquiazul. Podrían ser más, con varias renovaciones sin confirmar y otras futbolistas con ofertas tentadoras sobre la mesa, como Ainhoa Marín. En cualquier caso, al deportivismo le queda una cita final para disfrutar de una generación que ha asentado al Deportivo en la élite, antes de bajar la persiana definitivamente en Tenerife.