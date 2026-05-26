Escotet, en la Diputación de A Coruña después del ascenso: "La fidelidad de la afición ha sido determinante para devolver al Deportivo al lugar que le corresponde

El Deportivo no deja de celebrar su vuelta a Primera División. La entidad blanquiazul visitó este martes la sede de la Diputación de A Coruña para festejar su regreso a la máxima categoría con la institución provincial. En el acto, el presidente blanquiazul, Juan Carlos Escotet, señaló que el ascenso sitúa de nuevo a la provincia en "un escenario de máxima visibilidad" y que supone "la recompensa a muchos años de esfuerzo, constancia y compromiso colectivo". En este sentido, el dirigente venezolano agradeció el apoyo de "muchos años" de la Diputación a "una institución que forma parte de la historia social y deportiva de la provincia", como es el club blanquiazul.

Escotet no quiso olvidarse de la afición coruñesa, que ha llevado al equipo en volandas en sus peores momentos de la última década. "El club ha atravesado etapas muy exigentes y, precisamente en esos momentos, fue cuando más se evidenció la fortaleza del deportivismo. Esa fidelidad ha sido determinante para mantener viva la ambición de recuperar el lugar que corresponde a esta institución", aseguró el presidente.

De cara a la próxima temporada, Juan Carlos Escotet reconoce que "comienza una nueva etapa ilusionante", pero también "muy exigente" en la máxima categoría del fútbol español. "La Primera División obliga a seguir creciendo con responsabilidad, planificación y estabilidad. Ese seguirá siendo nuestro compromiso, consolidar un proyecto sólido, competitivo y preparado para el futuro".

La expedición del Deportivo posa en las instalaciones de la Diputación de A Coruña / LOC

La Diputación celebra el regreso de "un símbolo"

"El Deportivo es un símbolo de aquello que nos une y nos congrega como gallegos y gallegas", declaró el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en su encuentro con la expedición blanquiazul. "En un estadio tan simbólico como Riazor, trascienden las fronteras de las ciudades y las provincias, así como ideologías políticas o cualquier sentimiento que en el día a día podría distanciarnos", resaltó.

González Formoso también puso en valor a la afición blanquiazul, a la que tachó de "increíble y envidiada por todos los clubs de España" y al consejo de administración del club: "El presidente [Juan Carlos Escotet] dio un paso complejo al asumir la presidencia que ha merecido mucho la pena. Queremos agradecerle, en nombre de toda la provincia, el esfuerzo realizado para lograr una aspiración de todo un país, como es Galicia".