Fernando Soriano apunta a "siete u ocho fichajes" para el Deportivo de Primera División y revela que una contratación ya "está avanzada"

El Deportivo de la próxima temporada lleva tiempo en marcha, pero ahora ya puede dar pasos más firmes y seguros, al saber que va a jugar en Primera División. Era una variable básica, que no anulaba, pero sí condicionaba un trabajo de configuración de la plantilla que ahora cogerá velocidad de crucero. Fernando Soriano, el director de fútbol, avanzó en Cope que "habrá siete u ocho fichajes", aunque esa la previsión inicial y esa cifra se puede ver incrementada en verano por necesidades que surjan en el propio periodo estival y por salidas inesperadas, como ha ocurrido en otras campañas. No pudo ocultar que ya hay una contratación "avanzada, aunque no hecha". "Esta semana que anunciaremos alguna cosa de las que tenemos ya aquí y luego cuando toque", apuntó de los planes públicos para estos días en los que se conocerán renovaciones de contrato de jugadores de la actual plantilla del Deportivo.

Así vivió el ascenso

De Primera RFEF a Primera División. Ese ha sido el recorrido de Fernando Soriano, el arquitecto de los dos últimos ascensos del Deportivo, desde su llegada a los despachos de A Coruña. "Ha sido un gran sufrimiento durante todo el año, un gran trabajo, y espero que ahora lo celebremos durante muchos días", afirmó el director de fútbol de la entidad blanquiazul. "Íbamos paso a paso, sabíamos que la categoría es muy larga y que hay que hacer las cosas muy bien para ascender directo. Los jugadores tuvieron paciencia en los momentos difíciles y la afición no ha dejado de animar cuando han venido los momentos complicados", añadió Soriano.

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Para el responsable de la planificación de la plantilla deportivista, ahora es "momento de disfrutar y celebrar el ascenso con la gente", pero ha querido resaltar el "grupo humano" que hay dentro del club. "No solo son los jugadores, también el staff y los trabajadores de los diferentes departamentos del club. El día a día es bonito y eso es en lo que más pienso ahora mismo", confesó.