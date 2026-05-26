Iago Aspas, capitán del Celta: "El Deportivo está haciendo un buen proyecto con la cantera y refuerzos de fuera"

Iago Aspas quiere O Noso Derbi. El capitán del Celta, que la semana pasada prolongó su vinculación con la entidad celeste hasta 2029 (hasta junio de 2027 como jugador y después en otras funciones dentro de la estructura del club), fue cuestionado en rueda de prensa por el ascenso del Deportivo a Primera División, que volverá a cruzar los caminos de celestes y blanquiazules casi una década después. «Parece que se alinearon los astros», bromeó el delantero moañés, antes de responder en serio: «Para mí, como gallego y como simpatizante del Celta es un partido muy especial. Llevábamos muchos años esperando y deseando que subiesen», afirmó.

A Iago Aspas, santo y seña de la entidad viguesa, le apetece colgar las botas el próximo curso después de haber pisado Riazor una última vez, un campo que se le «da muy bien». «Por pedir, espero volver [a jugar en A Coruña] con una victoria. En las últimas visitas pudimos ganar y ojalá se repita», comentó el moañés, que, no obstante, sabe que no será sencillo: «Sabemos de la dificultad que tendrá. Estoy seguro de que van a hacer un buen proyecto. Tienen una base muy buena, también con gente de la cantera y buenos refuerzos».

Él tiene experiencia, pero la mayoría de sus compañeros en la actual plantilla celeste nunca han vivido un cara a cara en el primer nivel: «Todos tenemos ganas, quizá solo Iván Villar estaba en el último partido de aquella época. Hace poco que muchos de ellos jugaron con el filial, pero un derbi en Primera División es otra historia y seguro que también será bonito para ellos».

Más allá del fútbol

El derbi entre Deportivo y Celta va mucho más allá del terreno de juego y Iago Aspas lo sabe. Para el 10 celeste, la magnitud del encuentro trasgrede el ámbito deportivo y el reencuentro de los dos buques insignia del fútbol gallego en la máxima competición es positivo en todos los aspectos. «Son partidos preciosos para la comunidad [autónoma], para las dos ciudades, para los hosteleros y los establecimientos... Van a ser muy especiales», recalcó el capitán olívico.