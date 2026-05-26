Noé Carrillo: "Ojalá pueda estar muchos años en el Deportivo"

Noé Carrillo vivió la recepción institucional del Deportivo con una sonrisa tímida, todavía instalado en esa mezcla de cansancio, emoción y vértigo que acompaña a los días grandes. El centrocampista, natural de Teo y con pasado en el fútbol base de Santiago, jugaba en casa en la celebración del ascenso del conjunto coruñés a Primera que se realizó en la capital de Galicia.

“Es un gran orgullo representar a Teo y también, por qué no, a Santiago”, reconoció el jugador, que recordó su paso por equipos de la zona antes de incorporarse a la cantera del Deportivo. “Estoy muy orgulloso y muy contento”, añadió tras una temporada en la que alternó protagonismo con el Fabril y presencia en el primer equipo.

Apoyo de la familia

El futbolista destacó el apoyo de su entorno más cercano en un momento que definió como soñado. “Estoy muy contento por el círculo que tengo: mis amigos, mis padres, mis abuelos… Son un gran apoyo”, señaló. También subrayó el valor colectivo del ascenso: “Estoy muy orgulloso. Es un sueño, como se dice, y también es un orgullo que un equipo gallego esté en Primera. El derbi también es muy importante para el fútbol gallego”.

Pese a la emoción de estos días, Noé mantiene los pies en el suelo. “He estado trabajando muchos años para estos momentos, para que cuando el primer equipo me necesite estar ahí y poder ayudar”, afirmó. Su intención, además, pasa por seguir creciendo vestido de blanquiazul: “Desde el primer momento tenía decidido quedarme aquí. Ojalá pueda estar muchos años”.

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Ahora, tras el ascenso ya conseguido, el Deportivo quiere cerrar la temporada con otro motivo de celebración. “Vamos a preparar el partido para ganar, intentar quedar campeones de liga y poder celebrarlo todavía más con toda la afición”, remató Carrillo.