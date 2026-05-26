Deportivo
Riazor agota las entradas para despedir la temporada en el Deportivo-UD Las Palmas
El club coruñés anima a liberar los asientos de los abonados que no puedan acudir
El cuadro canario se juega su presencia en el 'play off'
No va más. El Deportivo cruza la línea de meta de su maratoniana campaña en Segunda División este domingo frente a la UD Las Palmas (18.30 horas) y lo hará con un Riazor engalanado para la ocasión. El club blanquiazul ha comunicado que ya no quedan entradas para el choque e insta a los abonados que no puedan acudir al estadio a liberar su asiento para que otro deportivista pueda disfrutar del partido más dulce del curso.
El cuadro blanquiazul alcanza la ansiada jornada 42 con el ascenso en el bolsillo y nadie quiere perdérselo. Después de una movilización masiva de la afición a Valladolid para el partido decisivo, con miles de deportivistas en la grada del José Zorrilla y, sobre todo, en los aledaños del estadio, la masa social del conjunto coruñés vuelve a responder con creces a la llamada de su equipo. Los diversos actos de celebración del ascenso, desde la llegada del equipo el domingo por la noche hasta la multitudinaria congregación de fieles en la recepción municipal en María Pita, han sido el prólogo de lo que se vivirá el próximo domingo. La afición teñirá por completo el estadio de blanco y azul para, posteriormente, concluir los festejos en Cuatro Caminos.
Final para la UD Las Palmas
Mientras el Deportivo sonríe, la UD Las Palmas todavía tiene trabajo por hacer. El cuadro canario necesita certificar su presencia en el play off de ascenso a Primera División y depende de sí mismo para hacerlo. Si gana, será matemáticamente equipo de la fase. Pero, si no suma tres puntos en Riazor, dependerá de los resultados de Málaga, Castellón y Burgos.
En la primera vuelta, el resultado en Gran Canaria fue de 1-1, con goles de Jesé Rodríguez y Diego Villares antes del descanso.
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