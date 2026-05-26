Rueda celebra el ascenso del Deportivo, un orgullo de toda Galicia: "No hay nadie en este momento que no esté orgulloso"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este martes el ascenso del Deportivo a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años, un orgullo y un sentimiento colectivo de toda Galicia, ha afirmado.

"No hay nadie en este momento que no esté orgulloso", ha afirmado Rueda, ha afirmado el mandatario autonómico, que ha encabezado la recepción al conjunto coruñés en la sede institucional de la Xunta, en la plaza del Obradoiro de Santiago.

El presidente gallego ha destacado, además, que con este ascenso el próximo año se celebrará de nuevo el derbi en la máxima categoría de los dos principales conjuntos gallegos, por lo que con la celebración del Xacobeo contribuirá a llevar el nombre de Galicia por todo el mundo.

El equipo técnico del Deportivo posa ante la catedral durante las celebraciones por su ascenso a Primera División, este martes en Santiago de Compostela / Lavandeira jr / EFE

En su intervención ha saludado la historia de superación del Deportivo en los últimos años pese a las dificultades, ya que "venir desde abajo, no rendirse, es una épica que todo el mundo admira".

"Habéis escrito páginas de mucha gloria... ¡Y lo que queda por hacer!", ha proclamado Rueda, que ha asegurado que esto no ha hecho más que empezar y ha mostrado su deseo de que el equipo pueda lograr muchas metas.

Gracias a la unión

El capitán del Deportivo, Diego Villares, ha agradecido la recepción y el cariño hacia el club por parte de la Xunta y ha asegurado que este éxito se ha logrado gracias a la unión y a la confianza de todos, especialmente de la afición.

Villares ha recordado, además, que el Dépor es "el club más laureado del fútbol gallego y el único que ha ganado una liga".

Patrimonio emocional

El presidente del club blanquiazul y de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha celebrado el regreso "profundamente deseado" a Primera División, y ha destacado que el deportivismo es un patrimonio emocional y deportivo que trasciende lo futbolístico.

"Ha sido un proceso largo, exigente, con momentos de complejidad" para lograr reconstruir el club y a través de un trabajo "silencioso", ha incidido el dirigente del Dépor, que ha destacado la confianza tanto dentro como fuera para conseguir el objetivo compartido de volver a competir entre los mejores.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (c), acompañado por el presidente del club, Juan Carlos Escotet, saluda a los miembros de la plantilla del Deportivo durante la recepción ofrecida tras su ascenso a Primera División, este martes en Santiago de Compostela. / Lavandeira jr / EFE

Y es que fuera ha estado la afición, ha dicho, una masa social extraordinaria que nunca dejó el vínculo con el equipo y el escudo independientemente de la categoría en la que compitiese y a través de una profunda identidad gallega.

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Para Escotet, el fútbol profesional implica planificar a largo plazo, crecer y consolidar el modelo competitivo; si bien es preciso hacerlo con "estabilidad y equilibrio" para poder mirar el futuro y también hay que mantener la unidad para seguir ilusionando a varias generaciones de gallegos, ha concluido.