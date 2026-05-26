Las tareas pendientes de Fernando Soriano con el ascenso del Deportivo en la mano

Fernando Soriano tenía un plan A y un plan B y ahora ya sabe que el Deportivo jugará en Primera. Además de los «siete u ocho fichajes» que se plantea y de esa contratación «ya avanzada», también tiene trabajo en casa a unos días de que el equipo acabe la temporada y tenga las clásicas reuniones con los jugadores para plantearle los planes que tiene para cada uno de ellos.

Bil Nsongo

El héroe del ascenso tiene contrato hasta 2027 con opción a dos más, pero el Deportivo ya negocia para ampliar y mejorar sus condiciones, también para blindarle y convertirle también en sus emolumentos en un jugador del primer equipo y de Primera División. Será una realidad en los próximos días o semanas.

Ximo Navarro

Es una de las primeras decisiones que debe comunicar el Deportivo. Herrera y Escudero también acaban contrato y se marcharán y el club coruñés no ejecutará las opciones sobre Mulattieri, Gragera y Stoichkov. El balear, muy querido por el deportivismo y crucial en el final de Liga, quiere seguir. El club, ante la opción de rejuvenecer la zona, ha dilatado la resolución.

Mario Soriano

El madrileño tiene una vinculación hasta el 30 de junio de 2028, con un año más por objetivos. El club quiere reforzar su plan y su importancia con una mejora de contrato que se ajuste a su importancia en el club coruñés. Ya demostró su fidelidad cuando renovó en Segunda meses antes de que finalice lo firmado después de regresar de Eibar.

Diego Villares

Al capitán le queda también un año de contrato, aunque existe un acuerdo tácito entre las partes para ampliarlo al sentarse cinco minutos. Ya ocurrió en la anterior negociación y así será, en esta ocasión, ya que el pivote de Samarugo seguirá en el Dépor y en la categoría que sea, mientras cuenten con él. Ha acabado la liga como titular.

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Germán Parreño

El meta ha renovado una temporada, hasta 2027, después de que el Dépor haya asaltado Primera, pero desde hace meses el club reconoce que ha hablado con él para que establecer una nueva vinculación al margen de que esta cláusula del contrato vigente, según admitió Soriano. Es un meta de confianza de la Dirección de Fútbol y del Consejo de Administración.