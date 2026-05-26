Un viaje de Primera a Valladolid con el Hyundai Tucson

El ascenso a Primera a bordo de un Hyundai Tucson híbrido se disfruta en cada kilómetro. Este SUV compacto, líder en ventas en su categoría durante cinco años consecutivos, condujo al equipo de enviados especiales de LA OPINIÓN A CORUÑA a Valladolid en la cobertura de otro hito del deportivismo. El club se jugaba regresar a Primera División y el despliegue informativo requería un vehículo de primera gracias al concesionario oficial Hyupersa Motor Coruña.

Esa fue la premisa: elegir un automóvil tan ambicioso como el objetivo deportivo, tan cómodo como la distancia que había que recorrer, los 440 kilómetros entre A Coruña y Valladolid, y tan eficiente como el resultado de unir a futbolistas de Primera con una afición también de Primera. El Tucson híbrido demostró serlo en toda la ruta.

Categoría en cada detalle

El Tucson híbrido no es un coche cualquiera. Hyundai ha situado este SUV compacto en la frontera entre lo accesible y lo premium, y eso se nota desde el primer contacto. Su diseño parametric dynamics resulta agresivo, moderno, casi deportivo. Los acabados interiores hablan de una marca que ha entendido que la gama media no significa renunciar a la calidad.

Pero lo verdaderamente first class es su sistema de propulsión. El hybrid de 48 voltios combina un motor de gasolina convencional con un pequeño motor eléctrico que funciona de forma inteligente. No pide enchufe ni requiere cambios en la rutina diaria. Simplemente, mientras conduces, la batería se recarga por la frenada regenerativa. Es como tener un copiloto invisible que optimiza cada gesto del pedal.

Consumo más bajo, emisiones más reducidas, conducción más suave. Eso no es solo tecnología: es que el coche entiende lo que necesitas antes de que lo pidas. Es lo que diferencia a los coches buenos de los coches de Primera.

Mil kilómetros con comodidad y seguridad

El Hyundai Tucson híbrido de Hyupersa Motor Coruña superó con brillantez la prueba de resistencia de una ruta que sumó casi mil kilómetros. Una distancia que se cubre con comodidad gracias a un equipamiento first class.

Los asientos ergonómicos con apoyo lumbar ajustable hacen que la fatiga no haga mella en la conducción. Cada pasajero disfruta de su clima perfecto a bordo con su climatización automática e individualizada para conductor, acompañante y asientos traseros.

La pantalla táctil de 12,3” con navegación integrada, actualizaciones y conectividad total convierten la búsqueda y llegada al destino elegido en un sencillo juego. Y el sistema de seguridad ADAS, con velocidad de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada automática, anticipa problemas al volante antes de que existan. Tranquilidad y seguridad en un coche de Primera.