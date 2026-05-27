Fernando Soriano confirma a Bil Nsongo en "el primer equipo" del Deportivo y tiene en agenda al holandés Teun Gijselhart

El Deportivo de la temporada 2026-27 está en una fase muy embrionaria. Antes, el equipo debe acabar la temporada ante Las Palmas y, después, habrá la clásica rueda de entrevistas de Fernando Soriano con los integrantes de la plantilla para valorar la temporada y dar pistas sobre los planes de futuro. El director de fútbol no quiso desvelar el futuro de Ximo Navarro, reforzó el papel de Bil Nsongo en el futuro del Deportivo y metió en agenda a Teun Gijselhart. "Podría ser uno de ellos, es un jugador que se ha visto y vamos a ver", apuntó en una entrevista en Coruña Deportiva de la SER sobre el pivote de 21 años que juega en el De Graafschap, un conjunto de la segunda holandesa, una competición de la que ya llegó hace año y medio Zakaria Eddahchouri. El interés fue adelantado hace unas semanas por el medio de su país, el Gelderlander. El futbolista tiene contrato hasta 2028, con lo que hay que afrontar una negociación con su club.

"Es una situación más que hablada. Tiene contrato bastante años y estamos tranquilos. Se lo merece. Será jugador del primer equipo la temporada que tiene", reveló sobre un Bil Nsongo, que está atado hasta 2027 con opción para el club de ampliarlo dos temporadas más, pero con el que el club negocia para adaptar su nuevo contrato a su actual estatus en el Deportivo y en el fútbol español, porque ha pasado en unos meses de ser futbolista de Segunda RFEF a asaltar la Primera División con 22 años.

Soriano quiere ir paso a paso y perfilar incluso antes el cuerpo técnico, aunque una de las primeras decisiones que debe adoptar y comunicar atañe a Ximo Navarro, que acaba contrato en un mes. Ni confirma su salida ni su renovación: "Veremos cuando termine la temporada. Hay que sentarse con el míster. Hay que valorar la situación y tomar decisiones. MI gratificación a un jugador quelo ha dado todo y ha sido diferencial, cuando ha podido jugar. Hay que pensarlo. Hay que valorar que estamos en otra categoría. En cualquier decisión tenemos que tenerlo muy presente".

El dirigente aragonés sabe que el futuro es el que dictará la realidad de la plantilla, pero él cuenta a día de hoy con Yeremay Hernández y entre sus planes no está la salida del canario. "El año pasado estábamos tranquilos y este año, también. Estas decisiones no dependen solo del Dépor, también del jugador. Nuestra idea es contar con Yeremay, por las diferencias que nos puede generar (en el campo). En mi cabeza, el 15 de agosto va a estar con el Dépor, pero a ver cómo se desarrolla el mercado", razona.

Veteranos, cláusulas obligatorias y Noé

De Germán Parreño ha revelado que es un futbolista "importante" y "con contrato" al haberlo ampliado con el ascenso hasta 2027, y elogió a un Diego Villares, que acaba tamién en 2027 y que tiene una renovación tácita encima de la mesa: "Un ejemplo a seguir para todos, por perseverancia, saber estar, sentimiento, es un modelo de lo que en el club queremos. Espero que esté mucho tiempo aquí. ¿Renovar? Esperemos". Soriano confirmó, además, que "ninguna" de las opciones de compra firmadas por Gragera, Stoichkov y Mulattieri "es obligatoria". La del gaditano siempre fue voluntaria por unos dos millones y las del italiano y el asturiano se desactivaron porque el rendimiento o el propio protagonismo de ambos jugadores no fue el esperado, sí que se cumplió uno de los parámetros, que fue ascender de categoría.

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Noé aún no tiene un sitio asignado en el Dépor de la temporada 2026-27. Por contrato, tras la renovación hasta 2029, el primer año tendrá ficha del filial, aunque puede acabar teniendo un hueco reservado entre los mayores: "Lleva tiempo en dinámica primer equipo, puede jugar de 6, de 8... No tengo dudas de que tiee condiciones de sobra para jugar en Primera. Cuando hagamos la planificación, veremos si estará en el primer equipo o alterna. La dinámica del primer equipo la va a tener".