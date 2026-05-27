Deportivo
Segunda prueba para la Sub 17 de Mauro Valeiro en el Europeo
Se mide este jueves a Bélgica tras vencer a Estonia en el debut continental, en el que el coruñés fue titular y jugó los 90 minutos
La selección española Sub 17 afronta su segunda cita en el Campeonato de Europa que está disputando en Estonia. El combinado nacional, en el que milita el deportivista Mauro Valeiro, se mide este jueves a Bélgica (13.30 horas) en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo.
España empezó con el pie derecho. El cuadro que dirige Sergio García se impuso a Estonia, la anfitriona, en el estreno del campeonato por un contundente 1-4. Valeiro, una de las perlas más prometedoras de Abegondo, fue titular, disputó los 90 minutos y dejó varios detalles de calidad que contribuyeron a una victoria cimentada en los goles de Mikel Urrestarazu, Sergi Mayans, Enzo Alves (el hijo del exmadridista Marcelo) y Ebrima Tunkara, de penalti.
El siguiente reto de la selección es Bélgica, el rival, a priori, más fuerte de su grupo. Venció en la primera jornada a Croacia (2-0) y tiene en Kiyan Achahbar, delantero del Genk, a su máximo goleador y amenaza principal en ataque. Ambos equipos parten como favoritos al primer puesto y el duelo directo puede condicionar su cruce en la siguiente ronda del torneo.
Un curso de sobresaliente
Mauro Valeiro ya sabe lo que es triunfar con España esta temporada. El coruñés se proclamó campeón del torneo internacional en el Algarve (Portugal) este mismo año, además de haber disputado la Ronda 2 de clasificación con la Sub 17. Antes, ya era habitual con la Sub 15 o la Sub 17. En el Deportivo, esta campaña finalizó la División de Honor en el Juvenil A con 23 partidos jugados, 18 de ellos como titular, y 2 goles marcados.
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