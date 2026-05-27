La televisión, el maná que se ha ganado el Deportivo con el ascenso a Primera: de 267.000 euros a un mínimo 40 millones

El Deportivo ha estado tanto tiempo alejado de la Primera División, su hábitat natural entre 1991 y 2011, que ahora que pisa otra vez la moqueta de LaLiga le resultará, en cierta medida, extraño y abrumador el maná que se ha ganado por retransmisiones televisivas, el gran sustento en los presupuestos de los equipos del fútbol profesional.

A la espera de que se ajusten y revelen los datos y lo que se llevará esta temporada (influyen, entre otros baremos, la clasificación en Liga), el club coruñés ha pasado de ingresar 267.000 euros en su última temporada en Primera RFEF (2023-24) y los 5,9 millones del pasado ejercicio en Segunda División (2024-25) a los, al menos, 40 millones que se llevará en unos meses al bolsillo en la máxima categoría del fútbol español, en Primera. Eso fue lo que recibió la pasada temporada, el Leganés, el que menos se llevó y que acabaría descendiendo, y el equipo coruñés tiene otra masa social y otra salud financiera, con lo que no bajará, en ninguna medida, de ese listón mínimo, que desde la perspectiva de Segunda le hace entrar en otra dimensión.

Los ingresos para el club coruñés serán mayores en todos los ámbitos, a pesar de que ya se han dado pasos en estas dos campañas en Segunda. También es cierto que la exigencia y el gasto también aumentarán, con el límite salarial como gran caballo de batalla. Por mucho que llegue a la máxima categoría como un club robusto y con deuda cero, el límite salarial para un recién ascendido a Primera es siempre uno de los más bajos. Hay transatlánticos de otra dimensión y clubes asentados durante muchas temporadas que tienen ya una economía ajustada a una realidad que no se parece en nada a la de la Segunda División.

Dos bazas

El Deportivo, eso sí, tiene un par de factores correctores que no son menores en una temporada que será muy exigente en todos los sentidos. El club coruñés se acogió, a su llegada a Segunda División, al programa de la Liga Impulso del Fondo CVC. «33,6 millones» a recibir «a lo largo de las próximas tres temporadas», según la memoria de una de sus juntas, que en gran medida se destinan a infraestructuras, con Abegondo como joya de la corona. Pero el 15% de este dinero (unos 5 millones de euros) se puede colocar en el gasto de plantilla en varias temporadas, con lo que ese aspecto aliviará su pelea porque le dejen gastar más dinero en la confección del equipo. En ese sentido, también será básica la ampliación de capital de 30 millones que puso en marcha hace unos meses y que ya completó en mayor medida Abanca (posee el 99,7% de los títulos). Depende de la salud financiera que le otorgue LaLiga al Dépor (A, B o C), puede gastar en plantilla el 100%, 90% o 70% de ese dinero en dos años. El club coruñés tiene a día de hoy deuda cero, salvo la derivada de haberse acogido al fondo CVC. Todo depende también del plan de inversión de los clubes, porque en realidad gran parte de ese dinero que ha capitalizado el Deportivo se destinará a compensar las pérdidas del pasado ejercicio y a seguir con la construcción de la Ciudad Deportiva, con lo que no irá a conformar una plantilla más potente en Primera División. Precisamente, la compensación de pérdidas del pasado ejercicio es otro de los aspectos que tira para abajo los límites de gasto de plantilla aprobados por LaLiga, aunque es algo que influye en la mayoría de los clubes.

Noticias relacionadas

Este es el mapa financiero y de ingresos que se le presenta ahora al Deportivo y sobre el que deben ir trabajando, por un lado, Fernando Soriano y Massimo Benassi, como director de fútbol y consejero delegado, y por otro, Paulo Dinis, responsable de Planificación, Administración y Finanzas, figura clave para lidiar con el intrincado sistema de control de LaLiga. Todo cuando el Deportivo entra en una nueva dimensión, en la que los ingresos por televisión serán uno de los grandes sustentos para que el club coruñés vuelva a vivir una nueva etapa de oro en la máxima categoría.