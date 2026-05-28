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Cristian Herrera, el primero en despedirse en el Deportivo

Cristian Herrera

Cristian Herrera / Fernando Fernandez

RAC

Cristian Herrera, quien acaba contrato con el Deportivo y no entra en los planes del Deportivo, se despidió ya en el día en la noche del jueves. Es el primero en hacerlo: «Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar».

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