Deportivo
El deportivismo organiza su día grande: previa, conciertos y marcha hasta Riazor
La Calle San Juan acogerá la previa, con conciertos a mediodía y marcha desde O Campo da Leña
El deportivismo está de celebración y prepara una última gran fiesta antes del partido ante la UD Las Palmas. Después de las celebraciones del ascenso entre la Fan Zone de Riazor y María Pita, este domingo, antes del último encuentro de liga, la afición blanquiazul se volverá a concentrar desde primera hora. La Federación de Peñas, junto a Old Faces y Riazor Blues organizan un día de pasión para acompañar al encuentro. De 11.00 a 16.00 la previa se trasladará a la Calle San Juan, donde además habrá conciertos de 13.00 a 15.00. A las 16.00, desde O Campo da Leña, marchará la hinchada hacia Riazor, recorriendo el Paseo Marítimo, y replicando algunas de las históricas imágenes vividas en Primera Federación.
Día grande para la afición blanquiazul. El Deportivo jugará ante la UD Las Palmas su último partido de Liga este domingo a las 18.30. Queda, todavía, la mejor fiesta por delante después de lo vivido en María Pita el pasado lunes y también un domingo en el que A Coruña alargó la celebración hasta el amanecer.
Este domingo a las 11.00, en la Calle San Juan, el deportivismo se volverá a unir en una jornada festiva que se aleja en su previa de Riazor, como ya ha sucedido en otras ocasiones. La previa se extenderá hasta las 16.00, momento en el que se concentrará la hinchada para caminar junta en un cortejo que volverá a repetir imágenes históricas por el Paseo Marítimo. El punto de encuentro será O Campo da Leña. Antes, también habrá conciertos a partir de las 15.00, con la actuación de Trapallada y Komando Kombate.
- Iago Aspas, capitán del Celta: 'El Deportivo está haciendo un buen proyecto con la cantera y refuerzos de fuera
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto de tienda
- Escotet, en la Diputación de A Coruña después del ascenso: 'La fidelidad de la afición ha sido determinante para devolver al Deportivo al lugar que le corresponde
- La televisión, el maná que se ha ganado el Deportivo con el ascenso a Primera: de 267.000 euros a un mínimo 40 millones
- Fernando Soriano confirma a Bil Nsongo en 'el primer equipo' del Deportivo y tiene en agenda al holandés Teun Gijselhart
- Las tareas pendientes de Fernando Soriano con el ascenso del Deportivo en la mano
- Las parrochas de la Taberna do Campo, la mejor tapa de A Coruña: '¿Qué hay más coruñés que San Juan, la cervecita y la sardina?