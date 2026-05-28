El deportivismo organiza su día grande: previa, conciertos y marcha hasta Riazor

El deportivismo está de celebración y prepara una última gran fiesta antes del partido ante la UD Las Palmas. Después de las celebraciones del ascenso entre la Fan Zone de Riazor y María Pita, este domingo, antes del último encuentro de liga, la afición blanquiazul se volverá a concentrar desde primera hora. La Federación de Peñas, junto a Old Faces y Riazor Blues organizan un día de pasión para acompañar al encuentro. De 11.00 a 16.00 la previa se trasladará a la Calle San Juan, donde además habrá conciertos de 13.00 a 15.00. A las 16.00, desde O Campo da Leña, marchará la hinchada hacia Riazor, recorriendo el Paseo Marítimo, y replicando algunas de las históricas imágenes vividas en Primera Federación.

Día grande para la afición blanquiazul. El Deportivo jugará ante la UD Las Palmas su último partido de Liga este domingo a las 18.30. Queda, todavía, la mejor fiesta por delante después de lo vivido en María Pita el pasado lunes y también un domingo en el que A Coruña alargó la celebración hasta el amanecer.

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Este domingo a las 11.00, en la Calle San Juan, el deportivismo se volverá a unir en una jornada festiva que se aleja en su previa de Riazor, como ya ha sucedido en otras ocasiones. La previa se extenderá hasta las 16.00, momento en el que se concentrará la hinchada para caminar junta en un cortejo que volverá a repetir imágenes históricas por el Paseo Marítimo. El punto de encuentro será O Campo da Leña. Antes, también habrá conciertos a partir de las 15.00, con la actuación de Trapallada y Komando Kombate.