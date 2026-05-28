El Deportivo irá en autobús descapotable a Cuatro Caminos al terminar el partido contra Las Palmas

El Deportivo prepara ya la traca final de una temporada que será recordada durante muchos años. A los actos para este domingo anunciados por la Federación de Peñas en la mañana de este jueves se sumarán también conciertos que organizará el propio club, así como el esperado paseo en autobús descapotable por las calles de la ciudad que terminará en la fuente de Cuatro Caminos.

Tras el final del partido ante Las Palmas habrá una celebración en el estadio y después los jugadores saldrán en autobús por la calle Manuel Murguía para posteriormente girar hacia la ronda de Nelle y hacer un recorrido completo hasta la fuente de las celebraciones del deportivismo, a la que llegarán tras pasar por la iglesia de San Pedro de Mezonzo.

Recorrido en autobús anunciado por el Deportivo / LOC

Conciertos en la previa

Además, han anunciado conciertos en la previa del partido, aunque estos coincidirán con la previa organizada en la calle San Juan, donde actuarán Trapallada y Komando Kombate desde las 13.00 horas, y desde donde saldrá una marcha deportivista hasta el estadio de Riazor a las 16.00 horas. El Deportivo organiza los recitales del santacombés Lg1do y la banda muradana The Rapants. El primero actuará a las 13.00 horas y los "rapantes" dos horas después.

La llegada del bus de los jugadores está prevista para las 17.00 horas, para el que se espera el último gran recibimiento del año. También habrá actividades de animación infantil desde las 10.00 horas y los djs Toni Seijas, Rafa Astray y Robinson Ramos desde las 11.00 horas en el escenario situado en la explanada del estadio.