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El Deportivo regresa al trabajo y prepara el duelo ante la UD Las Palmas

Altimira, baja por sanción

Diego Villares

Diego Villares / RCD

RAC

A Coruña

El conjunto coruñés, en la tarde del jueves, regresó al trabajo tras varios días de celebraciones y fiesta. Los blanquiazules se enfrentan el próximo domingo a las 18.30 a la UD Las Palmas en la jornada 42 de Segunda División, la definitiva de la Liga. El Dépor podría ser campeón de Segunda División si vence su partido y el Racing de Santander pierde en casa contra el Cádiz. Dos puntos separan a ambos equipos, por lo que a los santanderinos les bastará con empatar ante el Cádiz de Lucas Pérez. Hidalgo no podrá contar con Altimira, baja por sanción.

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