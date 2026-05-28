Especial ascenso a Primera del Deportivo: La Liga que espera al Dépor

El Dépor ya es de Primera y la categoría en la que se encuentra no se parece demasiado a la que dejó hace ocho años. Hay gigantes arriba, como siempre, pero también una zona media cada vez más estrecha, con históricos en problemas, equipos que pasan de mirar a Europa a vigilar el descenso en pocas semanas y recién ascendidos que alternan ejemplos de caída inmediata con casos de crecimiento acelerado.

En la misma tabla en la que Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético o Betis ocupan la parte noble, aparecen Valencia y Sevilla lejos de sus aspiraciones tradicionales, el Espanyol celebrando una permanencia trabajada tras una mala segunda vuelta y varios equipos separados por un margen mínimo. LaLiga ya no se divide solo entre grandes y modestos. Hay una franja muy ancha en la que una racha positiva acerca a Europa y una mala deja a cualquiera pendiente del transistor.

El primer objetivo será la permanencia. En la última jornada de LaLiga, Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharon para evitar acompañar al ya descendido Oviedo. Cayeron los bermellones y los catalanes. En la penúltima, hasta nueve equipos llegaron con opciones matemáticas de descenso, comprimidos en apenas cuatro puntos. El dato resume la dimensión de una categoría en la que no basta con estar en mitad de tabla durante una parte del curso. La clasificación, con tantos equipos en tan pocos puntos, convierte cada enfrentamiento directo en una pequeña final.

Los precedentes recientes dibujan un camino complejo para los recién ascendidos. En la 2024-25, el Valladolid ya estaba descendido antes de la última jornada, mientras que Leganés y Espanyol se jugaron la última plaza de caída en el último partido. Esta temporada dejó otro ejemplo de esa dureza. El Oviedo volvió a la élite 24 años después, pero llegó a la última jornada sin opciones y en Segunda, mientras Levante y Elche se libraron al final.

La misma igualdad que ha apretado la zona de descenso también ha abierto puertas inesperadas hacia Europa. El Girona pasó de ser un recién ascendido a jugar la Champions por primera vez y ahora ha caído. El Celta jugará en el Viejo Continente por segunda temporada consecutiva. Para el Dépor, ese dato no cambia el objetivo, que será la permanencia, pero sí permite soñar con volver a disfrutar de las viejas noches de gloria europea.

O Noso Derbi

El derbi gallego regresará a la élite más de ocho años después. El último fue en Balaídos. Para encontrar la última victoria del Dépor hay que remontarse a la jornada 12 de la 2015-16. Los de Víctor Sánchez del Amo ganaron 2-0 con goles de Lucas y Jonny en propia puerta.

Nuevas y viejas caras

Esa igualdad se mezcla con una Primera de banquillos y despachos en movimiento. El mercado de entrenadores llega agitado, con salidas ya anunciadas como las de Valverde en el Athletic y Marcelino en el Villarreal, y con la continuidad de Bordalás en el Getafe en el aire. También habrá cambios de estructura. El Espanyol anunció como nuevo director general deportivo a Monchi, quien ha confirmado a Manolo González como su entrenador. En Sevilla, Sergio Ramos y sus socios han intentado comprar el club. Son movimientos que pueden elevar el nivel de la próxima temporada.

Entre los viejos conocidos de la última plantilla del Dépor en Primera, estará Fede Valverde. El uruguayo llegó a Riazor cedido como una promesa en la 2017-18 y ahora podría volver a A Coruña convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo, con dos Champions bajo el brazo, aunque también rodeado de polémica. También se encuentra Edu Expósito en el Espanyol, pero el canterano era entonces un meritorio de la base. Sus casos son síntoma del tiempo que ha pasado desde el último año del club en Primera.

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Televisión

El regreso cambia también la forma de seguir al Dépor. LaLiga se reparte en televisión entre Movistar y DAZN, con cinco partidos para cada operador y tres jornadas exclusivas de Movistar, lo que obliga al aficionado a pagar más. La parte positiva es la ventana en abierto. RTVE anunció en enero el regreso del partido en abierto de Primera a la televisión pública, a través de Teledeporte, con un encuentro por jornada. Al no poder emitirse partidos de equipos que juegan en Europa, el Dépor se convierte en un atractivo por su historia y afición.