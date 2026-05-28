Especial ascenso a Primera del Deportivo: Subir al cielo casi sin paradas

El Deportivo es el equipo más antiguo de Galicia y una de las nueves instituciones que ha ganado un título de Liga. Está de vuelta a Primera División después de una de las épocas más oscuras de su historia, pero le ha costado todo un mundo. No es que se haya encontrado alfombras rojas, precisamente, en sus 120 años, o en el siglo que lleva participando en el campeonato nacional de Liga. El décimo quinto ascenso ya está aquí después de una trayectoria de alegrías y penurias casi inigualable.

El Dépor arrancó su trayectoria en Liga en Segunda en ese campeonato reducido de 1929. No fue hasta después de la Guerra Civil, en 1941, cuando pudo catar la máxima categoría. Y por el medio se llevó algún duro revés, como la promoción fallida ante el Celta en Madrid. Esos años 40 dieron paso al primer Dépor ascensor, que vería mejorada esa inestable versión en los años 60. Baja en 1945 y sube en 1946 en Ferrol con un gol de Fabeiro; tropieza en 1947 y en 1948 regresa arrasando.

Formación inicial del Deportivo en 1991, cuando el club regresó a Primera 18 años después. / A.P.D.

Fue el paso previo a un periodo de nueve años entre los mejores y cinco de sequía en Segunda hasta que la pareja Amancio-Veloso le hizo regresar a Primera en 1962. Y ahí empieza de nuevo el maratón. Baja en 1963 y sube en 1964 en un derbi en Riazor, da un paso atrás en 1965 y en el 1966 está de vuelta, tampoco se libra en 1967 y, doce meses después, le rescata Morilla en Oviedo. Dos temporadas de tregua en Primera y de vuelta al agujero, de donde le sacan Arsenio Iglesias y Beci en 1971. Agotador.

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El descenso de 1973 no fue lo peor porque volvería a precipitarse en 1974. Primer paso, aunque breve, por Tercera. Sigue tambaleándose hasta que cae a Segunda B en 1980. Vuelve a la Primera. Tarda diez años hasta dar el otro salto, en 1991. Stoja quema el meigallo y le impulsa en dos décadas doradas, el inicio de los seis títulos. Vuelve a encender el ascensor entre 2011 y 2014 con dos caídas y dos subidas encadenadas. Aguanta hasta 2018 en la élite y en 2020 se va a Segunda B. Le cuesta cuatro años salir, pero se lanza hacia arriba con fuerza, porque solo ha pasado dos en Segunda. El Dépor ya está en su hábitat natural. Por fin.