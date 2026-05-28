Estas son las razones por las que el Deportivo accede a adecuar el nombre del Deportivo al topónimo de la ciudad

El Deportivo avanza decidido hacia la adecuación del nombre del club al topónimo de la ciudad, con lo que pasará a llamarse Real Club Deportivo de A Coruña en menos de un mes (Real Club Deportivo da Coruña en gallego). Solo le queda un último refrendo en una encuesta online en el que participarán los socios del 17 al 21 de junio, justo antes de que la junta haga efectivo el cambio el día 23. En la memoria que le hacen llegar a los accionistas y que justifica la convocatoria previa a San Juan, el consejo desliza algunas de las razones que le han llevado a plantear esta modificación a su masa social: Cumplir la ley, arraigo y unificar la nomenclatura.

La primera de las motivaciones es puramente legal, ya que la modificación busca "la armonización con el espíritu de la Ley 2/1998 del 3 de marzo, de galleguización, que promueve el uso del gallego en la designación de entidades y la vida institucional, proyectando una imagen de compromiso con el territorio y la lengua propia corrigiendo la discrepancia que el club mantiene en su denominación social", según refrenda.

El consejo cree que el paso adelante, al que darán el ok los socios, servirá de empujón a su imagen de marca, porque "la adaptación del nombre al gallego responde a una estrategia de mercado que refuerza el arraigo de la sociedad en su entorno geográfico habitual, mejorando la percepción de los clientes, proveedores y trabajadores".

Como tercer aspecto, considera que el cambio evitará "discrepancias entre la denominación administrativa u oficial y la realidad lingüística utilizada en el tráfico jurídico diario, además de en su relación con distintas instituciones locales, como Consejo Superior de Deportes, Xunta de Galicia, Deputación de A Coruña o Concello de A Coruña".

Una modificación coherente con la estrategia del club

El Deportivo recuerda que "la propuesta tiene como finalidad la adecuación de la identidad corporativa de la sociedad a la realidad sociocultural y lingüística de su domicilio social y centro de operaciones principales en la comunidad autónoma de Galicia". Avisa, además, de que "el cambio de denominación es coherente con la estrategia del club, no afecta negativamente a los derechos de los accionistas y cumple estrictamente con el marco legal aplicable".

Si los socios aprueban la modificación, algo con lo que el club cuenta, el artículo 1 de sus estatutos sociales, referente a la denominación social, quedará así: "Con la denominación de 'Real Club Deportivo de A Coruña', se constituye una Sociedad Anónima Deportiva, que se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento le fueran aplicables".

Noticias relacionadas

El Deportivo hizo, además, las comprobaciones previas en el Registro Mercantil y certificó que la futura denominación no está registrada y que queda reservada ante la eventual modificación.