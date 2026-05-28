Teun Gijselhart se acerca al Deportivo como primera contratación

Ya la temporada pasada llegó a final de temporada con fichaje del mercado internacional que estaba cocinado y en esta campaña, ya con el equipo en Primera, se puede repetir la misma situación. Hace doce meses fue Lucas Noubi el jugador que se sumó al proyecto deportivista hasta 2029 y ahora el elegido es Teun Gijselhart, un pivote de 21 años que milita en el De Graafschap, de la segunda holandesa y que ha pasado antes por las canteras de Ajax y AZ Aalmar, siendo internacional holandés sub 15 y sub 17.

El futbolista interesa al Deportivo, que ha avanzado en su contratación, lo reconoció hasta el propio Fernando Soriano en los últimos días. La prensa holandesa va más allá y da por hecha la contratación y que el futbolista, ya de vacaciones en España, viajará en breve a A Coruña para pasar el reconocimiento médico y cerrar los últimos flecos del fichaje. Al centrocampista le quedan dos años más de contrato, hasta 2028, con lo que hay que tratar con su club la venta. El medio De Telegraaf apunta a un pago de un millón de euros por parte de los coruñeses.

Su lugar

El pivote llegará a A Coruña de la segunda división holandesa, la misma competición de la que se adquirió a Zakaria Eddahchouri. Queda por determinar el rol y el espacio que tendrá en el Deportivo, ya que el salto de la liga en la que se encuentra a Primera es enorme. El Fabril con la puerta abierta al primer equipo, dada su edad, es otra de las opciones. El Penafiel es otro equipo que será referencia en la planificación del Deportivo para futbolistas en formación, tal y como apuntó Fernando Soriano.

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Han sido muchos los ojeadores que se han acercado esta temporada al palco del De Graafschap para seguir a Teun Gijselhart, pero el Deportivo se llevará el gato al agua con la anuencia del jugador, según reveló el medio neerlandes.