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David Mella estrena tinte blanquiazul para celebrar el ascenso a Primera del Dépor

El futbolista fue visto en la barbería Sión preparando su nuevo look

David Mella con su nuevo pelo

David Mella con su nuevo pelo / Gus de la Paz

RAC

A Coruña

David Mella ha pasado nuevamente por la peluquería, pero en esta ocasión de una forma más que justificada. Tras su curioso pelo de color lila, el jugador se ha decantado por los colores blanquiazules para celebrar el ascenso a Primera División. Al gallego lo vieron este jueves en la barbería Sión de la avenida de Rubine, un templo para los futbolistas del Dépor, que habrá que ver si siguen el ejemplo de Mella para la celebración del domingo.

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