Especial ascenso a Primera del Deportivo: Yeremay, un 10 con el peso de un grande sobre sus hombros

Esos tiempos en los que Óscar Cano tenía enterrado en un banquillo a Yeremay Hernández (El Polvorín, Gran Canaria, 2002) no fueron fáciles para ese niño prodigio que no encontraba el camino, al que no le abrían la puerta. Un talento enjaulado. Con el breve preludio de la segunda etapa de Rubén de la Barrera, llegó el verano de 2023 y las dudas le volvieron a asaltar, a pesar de que el Dépor lo había terminado de criar y de que le había tenido toda la paciencia del mundo en una adolescencia rebelde. Pero un día Massimo Benassi y Fernando Soriano le pusieron encima de la mesa una camiseta con el 10 en una de las primeras reuniones que tuvieron y se le abrió el cielo a él y al deportivismo. Iba a tener ante sí la banda izquierda y un lienzo en blanco para dibujar todo ese talento que le brota y para devolver al club coruñés al fútbol profesional. Tres años después, el Deportivo y Yeremay Hernández están por fin en Primera División, a pesar de todo, de todos y de las ofertas fuera de mercado que llegaron a la plaza de Pontevedra y a Abegondo. Todas rechazadas.

Pero no fue lineal ni ascendente su trayectoria en estos tres años. Arrancó con poderío en Primera RFEF, pero lo cazaron en las primeras jornadas en Lugo. Tardó meses en volver a ser el mismo después de una lesión que le generó problemas y complicaciones. En los meses siguientes y ya en un 2024 meteórico, fue uno de los pilares del ascenso a Segunda División, en ese rombo mágico que conformó con David Mella, Lucas Pérez e Iván Barbero, un contexto perfecto para todos que ideó Imanol Idiakez.

Ya estaba en el fútbol profesional y de ahí al cielo. Su primera campaña fue estratosférica. Se echó al Dépor a los hombros y desde entonces lo ha llevado encima, con sus pros y con sus contras. Sus trucos de magia salvaron al equipo y maravillaron a toda Europa, también le colocaron por méritos propios en el centro del proyecto.

Era el jugador franquicia de un campeón de Liga en una época tenebrosa, al que todos miraban, al que todos le pedían un truco en cada jugada, al que todos querían llevarse de A Coruña. Él y el club coruñés llegaron a rechazar una oferta de 30 millones más 5 en variables. Todo ese ruido le hizo mella y le obligó a tirar de ayuda psicológica para volver a ser él mismo, para recuperar la frescura, pero fue reordenando su cabeza y no se movió de A Coruña. «Elegí quedarme para esto», dijo el canario, siempre escueto y directo, sobre el césped del Nuevo José Zorrilla el día del ascenso.

Y es que no ha sido nada fácil esta temporada para Yeremay, a pesar de que la ha coronado con el asalto a Primera. Las propuestas rechazadas, principalmente del Sporting, seguían revoloteando en su cabeza, los defensas de Segunda le hacían marcajes triples, Hidalgo quiso centrar su posición en el campo y el cambio le tiraba... y apareció la pubalgia, una de las peores dolencias posibles para un extremo del engaño como él.

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El deseo de jugar, de seguir manteniendo ese idilio con la pelota y de ayudar al Dépor le llevaron a resistirse a las limitaciones, incluso a mentir. Tuvo que parar y acabó volviendo. Primero como suplente, después como titular, nunca siendo del todo él mismo. Pero ahí estaba para el ascenso, porque para eso se había quedado. Ahora llegan el verano y, de nuevo, las ofertas. El Dépor y Primera le esperan.