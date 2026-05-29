Hidalgo: "Cuento con que el seis de julio Yeremay esté aquí"

Con la felicidad de haber hecho historia, y la tranquilidad de llegar al final con el objetivo cumplido, Antonio Hidalgo cree que es momento de "disfrutar" y, durante los últimos 90 minutos, competir para intentar "conseguir los máximos objetivos posibles". El Dépor recibe a la UD Las Palmas (domingo, 18.30) y si gana y el Racing de Santander pierde, se coronará campeón de Liga. "Tenemos siempre una ambición grande", expresa el técnico catalán, que no desvela si hará rotaciones. Altimira, baja por sanción.

"El gran objetivo que teníamos todos en la cabeza durante muchos meses se ha logrado. Queda un partido, con nuestra gente, hay que prepararlo de la mejor manera posible", explica Antonio Hidalgo sobre un encuentro en el que deberá decidir si apostar por los habituales o dar minutos a quienes, durante el curso, han jugado menos: "Veremos cómo llegan los jugadores en cuanto a molestias. Al final, la gente que menos minutos ha tenido nos han soportado mucho durante el día a día. Han aceptado el rol, una situación no sencilla".

Antonio Hidalgo, en sala de prensa / Gus de la Paz

Antonio Hidalgo ya piensa en Primera División

Fernando Soriano prepara ya el Deportivo del futuro. Hay varios jugadores que se despedirán este fin de semana del club coruñés, como Sergio Escudero, o Stoichkov, cedido por el Granada y a quien el técnico "quiere muchísimo" tras haber coincidido también en Sabadell. "Nos ha dado muchísimo", expresa. Sobre la mesa está, todavía, la posible continuidad de Ximo Navarro, un jugador capital durante los últimos años: "Es alguien que le acabas cogiendo mucho cariño. Él sobradamente ha demostrado sus virtudes aquí en el Dépor y anteriormente. Tenemos que hablar con Fernando a partir de ahora".

En ese Dépor del futuro espera que esté Yeremay Hernández: "Cuento con que el seis de julio estará aquí. Confiamos en él. Ha sido un año difícil para él, pero le servirá muchísimo. Ayer entrenó con normalidad, vamos a ver cómo se encuentra".

Además, podría estar Teun Gijselhart, futbolista neerlandés de 21 años: "Son cosas que vendrán en el futuro, no voy a hablar de los jugadores que no están aquí. El club no para nunca".

De cara a la próxima temporada, en la que se vivirá un "salto enorme" cree que el Dépor tiene ya una buena base: "Tenemos una plantilla joven, que nos ha dado señales de creer en ella en el futuro. Todos los equipos cambian jugadores en todos los años. No vamos a ser diferentes, pero con una base sólida".

Adiós a la temporada

Antonio Hidalgo vivirá con emoción un domingo de despedidas. Será "el último día del grupo" después de un año en el que han pasado por muchas emociones. Le llevará "al corazón" por un trayecto en el que en muchas ocasiones han tenido que "mirarse a los ojos" y decirse "cosas que durante muchos momentos es difícil decir".

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Hidalgo, además, valora su evolución individual como técnico, y la relación con la grada: "Sí, estoy muy contento por esa evolución, por saber adaptarme a la situación. Evidentemente hubo un momento que había que ver lo que sentía el club, lo que necesitaba la afición. Desde el día del Zaragoza en casa ha habido recibimiento tras recibimiento. Darle un valor tremendo a la afición, no es fácil involucrarse tan pronto. Ese momento también fue decisivo".