Así es el nuevo contrato de Bil Nsongo: el Deportivo ata al goleador del ascenso hasta 2030

El Deportivo ha empezado a perfilar el proyecto de la próxima temporada en Primera División. Ocho años después, el conjunto blanquiazul regresa a la máxima categoría nacional, y lo quiere hacer aprovechando la base sólida que le concede la plantilla actual con la que ha logrado promocionar con una jornada de antelación. Uno de los jugadores que escalará desde el Fabril a la plantilla blanquiazul, y formará parte a tiempo completo del elenco que compita en LaLiga EA Sports, será el camerunés Bil Nsongo. El ariete es una de las grandes revelaciones del campeonato y su impacto tiene recompensa. A falta de rúbrica, que llegará en los próximos días, el ídolo del barrio de Ekounou firmará un nuevo contrato hasta 2030 que eleve su estatus y permita a la entidad atar al delantero, pretendido por otros clubes que han seguido de cerca su explosión.

Antonio Hidalgo tiene en sus manos un diamante goleador. En apenas 920 minutos en Segunda División ha anotado seis goles y regalado una asistencia. Desde su primera diana ante la Real Sociedad B, el crecimiento e impacto de Bil Nsongo ha sido extraordinario, ganándose a base de rendimiento y cifras la titularidad, por delante de arietes más contrastados como Zakaria Eddahchouri (máximo anotador junto a Yeremay con 11 dianas) o Samuele Mulattieri.

Bil Nsongo con Juan Carlos Escotet al término del partido. / Carlos Pardellas

Acuerdo a falta de firma ente Bil y el Deportivo

Bil Nsongo y el Deportivo ya han acordado un nuevo contrato que situará al ariete en el lugar que actualmente le corresponde y con el que ambas partes estarán ligadas hasta 2030. En verano, después de que la entidad hiciese efectiva la opción de compra al Canon Yaoundé, acordaron una vinculación de dos años (hasta 2027) como jugador del Fabril, con dos opcionales, ya en el primer equipo. En agosto, el club consideró a Bil como el tercer delantero, por detrás de los dos arietes de la primera plantilla, aguardando que a lo largo del curso pudiese seguir creciendo y sumando competencia. No obstante, su eclosión ha superado cualquier expectativa y con el paso de los meses, el Dépor se hizo con un porcentaje extra de los derechos del camerunés, repartidos con el Canon Yaoundé, que todavía posee un 15% de los derechos del futbolista.

El nuevo contrato mejorará las condiciones salariales de Bil, hasta ahora con ficha de Fabril. A su nuevo sueldo, acorde a un delantero de Primera División con su proyección, llega también una cláusula de rescisión con la que quedará blindado de cara al interés de otros equipos. En enero, la Cultural Leonesa preguntó por su cesión, pero con el paso de la competición han sido muchos más los conjuntos que se han interesado en su situación. Como viene siendo habitual en otros casos, el Deportivo vuelve a blindar a sus jóvenes promesas, como ya ha hecho con Yeremay Hernández, David Mella o Mario Soriano.

Xane Silveira

Feliz en A Coruña

Una de las claves de la continuidad de Bil Nsongo el pasado verano, y de su explosión futbolística en A Coruña, reside en el cariño que el ariete ha sentido en la ciudad. Tanto por parte del club, como por la de sus compañeros. El delantero ha formado un buen grupo con otros chicos de la residencia en la que el Dépor cuida y mima a las promesas que no residen en la ciudad y no viven solos.

Pese a las dificultades del idioma, o la distancia con su familia, Bil siempre se ha sentido querido y a gusto en la ciudad. El pasado verano ambas partes hicieron un esfuerzo para que siguiese. El club, porque había otros jugadores con proyección con los que tendría que competir; también el ariete, que tenía ofertas económicamente superiores. Ahora recogen el fruto del trabajo bien hecho. Y Nsongo corresponde con cifras al alcance de muy pocos jugadores.

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En el horizonte, despedir la temporada con una actuación a la altura y, si puede, volver a marcar para superar a Mario Soriano como tercer máximo goleador del equipo. Primera División aguarda al Deportivo, que ya tiene confirmado a uno de los delanteros que formarán parte de la futura plantilla.