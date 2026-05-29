El Real Madrid quiere a Raúl Lema, joven promesa del Deportivo e internacional con España sub 16

Como cada verano, los grandes clubes llaman a la puerta de Abegondo en busca de algunas de las joyas blanquiazules que crecen con mimo en el Deportivo. El ascenso a Primera División no es suficiente para mantener alejadas las miradas de las canteras más potentes del panorama nacional e internacional, y esta vez es el Real Madrid el que llama a la puerta. Según informa Nos Diario, y confirman fuentes de LA OPINIÓN, el conjunto blanco está interesado en llevarse a Raúl Lema, extremo zurdo que milita en categoría cadete y ya ha llegado a debutar con el juvenil B. Es una de las grandes joyas de la cantera, un talento diferente, y el jugador está hablando actualmente con el Deportivo para poder seguir. Es un momento clave porque hasta diciembre no cumplirá 16 años, momento en el que se pueden firmar los primeros contratos profesionales.

Raúl Lema, internacional con España sub 16, está en la órbita del Real Madrid, que está interesado en llevarse al extremo nacido en Muxía en 2010. El jugador es una pieza clave de su equipo, pero a su edad, el Deportivo no tiene forma de retenerlo contractualmente. Ambas partes están hablando para poder continuar y que extienda su formación en la base blanquiazul.

Empezó en las escuelas del Luis Calvo, en etapa biberón, y pasó dos años en prebenjamines hasta dar el paso al Dépor. Desde entonces, su padre le lleva cada día desde Muxía en coche hasta Abegondo para que cumpla su sueño de ser futbolista. Recientemente, participó en partidos amistosos de la selección sub 16 y es un jugador habitual en las categorías inferiores de La Roja.

Raúl Lema con las categorías inferiores de España / Cedida

Raúl Lema, una zurda diferente

Bruno Sueiro, entrenador en categoría prebenjamín en el Luis Calvo, no recuerda a un talento igual: «Te llena mucho los ojos porque tiene algo que se está perdiendo, que es el fútbol de calle. Tenía una técnica muy depurada. El primer día me sobró medio entrenamiento para ver que era diferente». Al principio era un jugador «técnicamente muy superior». Tanto, que tuvo que aprender a jugar en equipo y a pasarla: «Ganábamos todos los partidos por goleada, él era nuestro delantero, lo que sucedió es que se pasó toda la primera vuelta sin marcar un tanto. Se tiraba de los pelos. Cuando empezó a entender que apoyándose en sus compañeros iba a ser mucho mejor, ya fue todo más rodado, en la segunda vuelta marcó casi 40 y al año siguiente cerca de 80 goles».

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Desde pequeño Raúl ha sentido una predilección por el fútbol. A Bruno le preguntaba todo. Era «una esponja» que quería mejorar cada día, en cada entrenamiento, que «disfrutaba» con las sesiones y con las explicaciones. «Quería aprender, saberlo todo, era un niño, pero en el fútbol muy maduro, lo entendía todo a la primera, era una pasada estar con él».