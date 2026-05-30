Abegondo, epicentro del resurgir del Deportivo: "mucha gente trabajando para tener una buena formación"

El Deportivo ha regresado a la élite del fútbol español por la puerta grande, logrando dos ascensos en tres temporadas, y resurgiendo de sus cenizas gracias a un proyecto que tiene en Abegondo uno de sus pilares clave. La importante inversión en la reforma integral de la ciudad deportiva (unos 40 millones de euros, divida en tres fases) ilustra la fe que desde la cúpula directiva tienen con la base. Debe ser el futuro del proyecto, e incluso el primer equipo tiene ya una cuota obligatoria de canteranos (25% de la plantilla). Este curso, como ya sucedió en Primera RFEF, los jugadores emergidos de la cantera han sido fundamentales. Dani Barcia, que llegó en benjamines; David Mella, desde alevín; Yeremay Hernández, que aterrizó con 14 años; o Noé Carrillo, también desde infantiles, han pasado por la mayoría de etapas. Se unen también Diego Villares y Bil Nsongo, que exponen el otro perfil que madura en Abegondo: jugadores que aterrizan en etapa de Fabril, crecen bajo la tutela de los formadores de la casa, y asaltan el primer equipo sin miedo. Rubén López, Samu Fernández o Pablo García, presentes en Copa, también han formado parte del camino esta temporada.

Xane Silveira / Gus de la Paz

Algo ha cambiado en el Deportivo en los últimos años. La entidad aspira a ser un club de cantera, donde converjan jugadores fichados para el primer equipo con futbolistas formados desde las primeras etapas. Existe una apuesta económica, de infraestructura, y también de calidad humana para que suceda. Abegondo tiene a formadores a la altura de la exigencia. Dani Barcia empezó en benjamines. Ha pasado por todas las categorías de la base hasta llegar al primer equipo y asentarse en un Deportivo que ha logrado el ascenso a Primera División. "Llevo aquí 15 años. Hay momentos buenos y malos. Pasa mucha gente con la que compartes vestuario. Esto es muy difícil, estoy orgulloso de ser de A Coruña y poder llegar desde benjamines", explica en la ciudad deportiva, ahora renombrada Dépor Training Center, antes de un entrenamiento. El zurdo destaca que en la ciudad y en Galicia existe "mucho talento", no solo a nivel de jugadores, también de preparadores. "Aquí son muy buenos", dice, algo que ayuda, junto a los cuidados que tienen, a que los futbolistas "crezcan más y sean más profesionales". Barcia añade que la apuesta decidida de la entidad por los canteranos hace que los jugadores de la base tengan "el plus" de competir y que puedan confiar en que "se puede conseguir".

Barcia, mella, Bil, Noé, Villares y Yeremay / GUS DE LA PAZ

Yeremay, una estrella que maduró en Abegondo

Yeremay Hernández se ha convertido en la gran figura del Deportivo y, con el paso del tiempo, uno de los mejores argumentos del trabajo que se realiza en Abegondo. Su talento siempre ha sido indudable, pero ha necesitado la ayuda y el cariño de quienes le han rodeado en A Coruña para florecer. "Para mí es lo más importante. Lo que más quiero es a la gente de Abegondo, a los trabajadores, a quienes están ahí detrás de nosotros que seguramente nadie ve", destaca el canario, que considera que es "una familia": "Siempre me acogieron súper bien, me ayudaron con todo, les debo mucho y les quiero un montón". El 10 explica que hay "mucha gente trabajando para que los más pequeños tengan una buena formación" y, algún día, "llegar al primer equipo".

El canario ha sido uno de los futbolistas que más ha destacado el trabajo de la base más allá del campo. Algo que también hace Noé Carrillo, el último en llegar: "Llevo bastantes años aquí y el club ha dado un paso muy grande en apostar por la cantera, en infraestructura, en trabajadores. Es plantar para luego recoger". El centrocampista de Teo está "muy orgulloso" del trabajo que se realiza día a día en la base para que pueda llegar el mayor número de jugadores posible y, como es muy difícil, también el papel para que los chicos tengan un crecimiento personal: "A nivel de juego entrenas siempre con los mejores, te hacen competir en cada entrenamiento y mejorar. Después, no es solo por los entrenadores, está la residencia, hay educadores, y no solo mejoras a nivel futbolístico, sino a nivel persona".

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Villares y Bil Nsongo, la otra tipología de jugador de la casa

En Abegondo convergen los jugadores que, a todos los efectos, son canteranos y se han criado en las categorías inferiores, con futbolistas que llegan más maduros, más hechos, pero cuyo último paso todavía necesita del día a día de la ciudad deportiva. Diego Villares, capitán y emblema, cumplió recientemente 200 partidos con la camiseta blanquiazul. El de Samarugo no cursó en la base, y llegó directamente al Fabril. Sin embargo, se ha asentado como una pieza fundamental en el primer equipo, con el que debutó en enero de 2021 ante el Coruxo ante las dificultades económicas de la entidad. Desde entonces, son muchos jugadores que han pasado por su posición, pero Villares crece y soporta cualquier competencia. "Abegondo es mi casa, donde hemos pasado buenos y malos momentos, pero todos juntos. La clave es el apoyo que tenemos del Club y de todos los trabajadores. Llegas a la ciudad deportiva y tienes todo lo que necesitas para rendir al máximo nivel", explica el villalbés.

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Bil Nsongo también ha surgido desde el Fabril. El camerunés aterrizó en el verano de 2024 en Abegondo, y su progresión ha sido notoria bajo la tutela, primero, de Gilsanz; después, de Manuel Pablo, con quien más rendimiento alcanzó; y ahora, de Antonio Hidalgo. El camerunés representa la búsqueda de oportunidades en el mercado extranjero para alcanzar perfiles que no existen en Galicia. A su par, han llegado otros futbolistas, como Rodrigue Dipanda. Su eclosión en el primer equipo demuestra las oportunidades que existen en otros mercados y que, con trabajo diario, también dan frutos. "Abegondo es mi familia. Soy de muy lejos, pero aquí me siento querido. Ahora soy un jugador más completo que cuando llegué", explica Bil Nsongo, quien tendrá contrato con el primer equipo la próxima temporada.