El Dépor, en la piel de sus héroes, para toda la vida

Hay un denominador común entre los jugadores que visten la camiseta del Dépor y que, pese al transcurso del tiempo, la gran mayoría comparten. A Coruña marca. Lo hace con fuerza. Por dentro, en el corazón. En especial, a aquellos que han tenido la fortuna de triunfar con la camiseta blanquiazul. El ascenso a Primera División tendrá, para siempre, a unos héroes que entran de lleno en la historia del club. Algunos, desde esta semana, tendrán la hazaña grabada en la piel. Además de David Mella, que cumplió una promesa de ascenso, Ximo Navarro, José Ángel, Luismi Cruz, Eric Puerto, Giacomo Quagliata y Mario Soriano lucen tatuajes que simbolizan la fecha de la victoria en Pucela.

El Dépor estará en la piel de sus protagonistas hasta la eternidad. Algunos futbolistas del primer equipo han pasado por la aguja y la entidad blanquiazul ha compartido a través de redes sociales las instantáneas. "Ascenso Primeira División", con su fecha, luce ya en la pierna izquierda de Ximo Navarro. En el mismo lado, en la zurda de Luismi Cruz, suenan los acordes del Dale Dé. Es el recuerdo del momento en el que los hombres de Antonio Hidalgo han pasado a la eternidad, al lograr el ascenso a Primera División que el Deportivo ha estado buscando desde que hace ocho años cayó del lugar al que pertenece.

Mario Soriano, en su antebrazo izquierdo; y Giacomo Quagliata, por encima de su rodilla derecha, han elegido la simplicidad de la fecha. Al transalpino, por encima, además, se le lee perseveranza. Dreams Come True, acompañado del día, fue la elección de José Ángel Jurado, uno de los protagonistas en 2024, al igual que le sucede al de Guadahortuna. Eric Puerto, también en ambas plantillas, tendrá dibujada ambas fechas: aquel 12 de mayo y el presente 24, con dos escudos bordeados.

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En los últimos días, también David Mella ha compartido el escudo que se ha tatuado. Una vieja apuesta con Cope Coruña que ha cumplido tras lograr el ascenso. El de Espasande, además, ha cambiado de tinte para la ocasión, abandonando el violeta pucelano por el blanquiazul de la celebración del domingo.