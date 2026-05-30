Deportivo-Las Palmas: Adiós, a Segunda adiós

Desde el puerto de A Coruña suena la sirena de un crucero blanquiazul que zarpará a medianoche. Sin escalas. Próxima parada: LaLiga EA Sports. Hay espacio para toda la ciudad en la nave conducida por Antonio Hidalgo, que vivirá una última fecha festiva antes de despedirse hasta julio. Cinco semanas de vacaciones para descansar y preparar la nueva temporada. Antes, 90 minutos de fútbol y, sobre todo, celebraciones. Gane o pierda, por una vez el resultado importará menos, aunque Juan Carlos Escotet ha pedido volver a tocar metal, como cuando en Primera Federación el equipo entonces de Imanol Idiakez levantó el trofeo de campeón tras imponerse al Castellón. No habrá duelo directo con el Racing de Santander, líder con dos puntos de diferencia. Para cosechar el sexto campeonato de plata nacional hace falta una victoria ante la UD Las Palmas y un triunfo del Cádiz en tierras cántabras. Pase lo que pase, Cuatro Caminos será el destino.

Xane Silveira / Gus de la Paz

El resurgir del Deportivo

Se cierra el círculo. Ocho años después, tras 2.954 días desde aquella derrota ante el Barcelona que sentenció a un equipo condenado mucho antes, el Deportivo pondrá fin a su letargo. Una odisea eterna. Tantas vidas como muertes; tantos entierros como resurrecciones. Porque si algo ha hecho el club desde entonces es levantarse tras una nueva caída. Mallorca, Albacete, Castellón. Formarán parte de una historia que llega a su punto final tras dos promociones y un eterno camino en el que el Dépor siempre ha estado acompañado por su gente, sin importar el rival, la categoría o el destino.

Solo así se entiende un resurgir similar. Apoyado en su afición, quien nunca cedió, la que nunca abandonó. Ahora, convertido en una entidad diferente. Hay solidez, proyecto y músculo. Hay cantera, grupo y unión.

Miles de personas celebraron el ascenso con el Deportivo en la plaza de María Pita de A Coruña / GUS DE LA PAZ / LCO

Rotaciones ante Las Palmas

El Deportivo jugará en Primera ocho años después. Le queda un último compromiso, ante una UD Las Palmas que se juega el acceso a la promoción de ascenso en Riazor. Estará lleno el estadio, con fiesta desde primera hora y celebración sobre el césped al acabar.

Se espera un equipo con rotaciones. Con Germán Parreño bajo palos y, a partir de ahí, una mezcla competitiva de titulares y suplentes. Adrià Altimira es baja. Su puesto, salvo cambio de sistema, lo ocupará Ximo Navarro. Entre Dani Barcia, Arnau Comas, Lucas Noubi y Loureiro deben quedar tres jugadores.

La UD Las Palmas acude con las bajas de Sergio Barcia, Viti, Ale García, Recoba y Loiodice. Tiene un punto de ventaja sobre el Burgos, al acecho ante un posible tropiezo para colarse a última hora.

Yeremay conduce la pelota en el duelo ante el Valladolid. / Fernando Fernandez

Día de despedidas

Será un partido especial para Yeremay, que se reencuentra con el club de su tierra. El canario levanta la mano y, pese a los problemas de pubis que ha arrastrado durante meses, estará disponible para volver a vestirse de corto antes de un verano en el que volverán a llamar a su puerta. El canario suma 11 goles, los mismos que Eddahchouri. Ambos están a tiempo de mejorar a su pareja para terminar como máximo anotador de la temporada.

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Será, también, un día de despedidas. Cristian Herrera y Sergio Escudero acaban contrato, Samuele Mulattieri, Stoichkov y José Gragera, cesión. Se cierra una etapa en Riazor. Se despide un grupo que ya ha hecho historia. En las páginas del Deportivo, uno de nueve, estarán siempre aquellos que lo levantaron de lo más bajo y se mancharon de barro. Una era termina. Empieza otra, ilusionante a la par que emocionante.