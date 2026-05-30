Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El plan para reducir edificabilidad en As PercebeirasEl adiós de la pastelería más querida de Pla y CancelaNuevo récord de Inditex a la vistaTrabajadoras sexuales exigen regular su situaciónLa cantera del ascensoAsí es el nuevo contrato de Bil Nsongo
instagramlinkedin

Deportivo

Luis García, técnico de la UD Las Palmas: "En frente estará un gran rival"

Cree que depender de sí mismos "es oro"

Luis García

Luis García / Las Palmas

RAC

A Coruña

La UD Las Palmas se juega el acceso a la promoción de ascenso en Riazor. «Dependemos de nosotros mismos y eso es oro», explica el técnico del conjunto pío pío, que espera encontrar resistencia en Riazor: «En frente estará un gran rival, ha hecho un año extraordinario. Van a competir en un partido bonito para ellos, en un ambiente festivo».

El entrenador visitante aguarda poder hacer «un gran partido» para alcanzar la promoción: «Hay que vivir las cosas desde la ilusión, ese es el foco que mueve el fútbol. Tenemos que transmitirlo así».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents