Deportivo
Luis García, técnico de la UD Las Palmas: "En frente estará un gran rival"
Cree que depender de sí mismos "es oro"
A Coruña
La UD Las Palmas se juega el acceso a la promoción de ascenso en Riazor. «Dependemos de nosotros mismos y eso es oro», explica el técnico del conjunto pío pío, que espera encontrar resistencia en Riazor: «En frente estará un gran rival, ha hecho un año extraordinario. Van a competir en un partido bonito para ellos, en un ambiente festivo».
El entrenador visitante aguarda poder hacer «un gran partido» para alcanzar la promoción: «Hay que vivir las cosas desde la ilusión, ese es el foco que mueve el fútbol. Tenemos que transmitirlo así».
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