RC Deportivo - UD Las Palmas: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 42 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta a la UD Las Palmas en la jornada 42, la última del campeonato. El conjunto coruñés ya ha logrado el tan ansiado ascenso a Primera División, aunque el conjunto pío pío todavía está inmerso en la carrera por entrar en la promoción de ascenso. Adrià Altimira y David Mella son las únicas bajas para un encuentro en el que habrá rotaciones y varias despedidas.

"El gran objetivo que teníamos todos en la cabeza durante muchos meses se ha logrado. Queda un partido, con nuestra gente, hay que prepararlo de la mejor manera posible", explica Antonio Hidalgo sobre un encuentro en el que deberá decidir si apostar por los habituales o dar minutos a quienes, durante el curso, han jugado menos: "Veremos cómo llegan los jugadores en cuanto a molestias. Al final, la gente que menos minutos ha tenido nos han soportado mucho durante el día a día. Han aceptado el rol, una situación no sencilla".

La UD Las Palmas se juega el acceso a la promoción de ascenso en Riazor. «Dependemos de nosotros mismos y eso es oro», explica el técnico del conjunto pío pío, que espera encontrar resistencia en Riazor: «En frente estará un gran rival, ha hecho un año extraordinario. Van a competir en un partido bonito para ellos, en un ambiente festivo». El entrenador visitante aguarda poder hacer «un gran partido» para alcanzar la promoción: «Hay que vivir las cosas desde la ilusión, ese es el foco que mueve el fútbol. Tenemos que transmitirlo así».

Horario del partido entre el Deportivo y Las Palmas

El encuentro estará marcado por la fiesta de la previa. Desde primera hora habrá actividades tnato en la Fan zone como en la Calle San Juan. Será la gran fiesta del deportivismo para el encuentro.

El RC Deportivo - UD Las Palmas se disputará este domingo 31 de mayo a las 18.30 horas en el Estadio de Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre Las Palmas y el Deportivo

El encuentro entre el y el Deportivo la UD Las Palmas tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. Además, el duelo se podrá seguir en las plataformas en abierto con los derechos: la TVG2, TV Canaria, GOL y Cayo TV (youtube).