Así será la gran fiesta del deportivismo: actividades, marcha a Riazor, 'Fan Zone' y Cuatro Caminos

A Coruña, entera, vivirá una jornada mágica de celebración tras el ascenso cosechado hace justo una semana en Valladolid. El Deportivo despide la temporada en casa a las 18.30 y su afición tendrá una jornada repleta de actividades para festejar el retorno a la élite. Desde primera hora, con dos puntos diferentes, hasta que los jugadores acudan a Cuatro Caminos a poner el broche de oro a la temporada.

Calle San Juan

Desde las 11.00, la afición blanquiazul está invitada a disfrutar de la previa en la Calle San Juan, que tendrá conciertos de 13.00 a 15.00 a cargo de Komando Kombate y Trapallada. La Federación de Peñas, junto a Riazor Blues y Old Faces, organizan una jornada en la que los bares de la zona tendrán el protagonismo.

La Calle San Juan, engalanada para la fiesta / LCO

‘Fan zone’

El Deportivo ha organizado una vez más su Fan Zone, que ha quedado instalada desde la semana anterior. El club tendrá actividades para los más pequeños desde las 10.00, música con varios DJs a partir de las 11.00, y dos conciertos que engalanarán la previa. A las 13.00, LG1DO, y, a las 14.30, The Rapants. La explanada de Riazor volverá a ser el punto neurálgico.

La Fan Zone de Riazor, preparada para el domingo / CARLOS PARDELLAS

El cortejo

La afición blanquiazul volverá a marchar hacia Riazor a partir de las 16.00, como ya hizo en otras fechas especiales. Aquellas imágenes previas al duelo ante el Barcelona B pasaron a la historia y, ahora, la hinchada quiere repetirlo con un cortejo multitudinario que arrancará a las cuatro de la tarde desde O Campo da Leña, junto a la previa que se realizará en San Juan. El recorrido llevará a la masa deportivista a pasar por el Paseo Marítimo, hacia Riazor, donde se espera la llegada en torno a las 17.00, una hora y media antes del encuentro, para poder coincidir con el autobús al campo y realizar un último recibimiento antes de terminar el curso.

Imagen de la marcha deportivista hacia Riazor en 2024, antes del Barça B / Carlos Pardellas

Fiesta en Riazor.

Después del partido, que arranca a las 18.30, el club prevé que se realice una fiesta entre los jugadores y la afición sobre el césped de Riazor. Una celebración similar a la vivida ante el Barça Atlètic, en la que los futbolistas fueron saliendo poco a poco del vestuario al campo para festejarlo junto a la grada. Como ante el filial culé, se solicitará no invadir el campo.

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Cuatro Caminos

El momento culmen del día llegará hacia la noche. Después de la fiesta que se realizará en el estadio de Riazor, sobre el verde, los jugadores se subirán a un autobús descapotable para recorrer las calles de la ciudad hasta la fuente de Cuatro Caminos. El sábado, operarios dedicados se encargaron de poner todo a punto para la celebración en el lugar icónico de la entidad. No hay hora establecida, pero será nada más acabar en el campo. El autobús saldrá por Manuel Murguía y ascenderá por Gregorio Hernández para coger la Ronda de Nelle y llegar a Cuatro Caminos a través de la carretera situada frente a la Iglesia de San Pedro de Mezonzo. Los futbolistas disfrutarán de una última ceremonia en la fuente de Cuatro Caminos. Un momento único que quedará para siempre en la memoria de los protagonistas del ascenso.