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Tenerife-Dépor Abanca: Punto y final a la Liga F

El conjunto blanquiazul defiende su 11ª posición en el campeonato ante el cuarto clasificado

Olaya y Lucía Rivas, ante la Real Sociedad

Olaya y Lucía Rivas, ante la Real Sociedad / Gus de la Paz

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Dépor Abanca finalizará la temporada en la Liga F este domingo (13.00, DAZN) con la visita al Tenerife. El conjunto blanquiazul es decimoprimer clasificado, con un punto por encima del Espanyol, y a cinco del Badalona, por lo que solo podrá defender su parcela. Las catalanas se miden al Sevilla en la ciudad deportiva Dani Jarque. El Tenerife es cuarto, con 51 puntos, 30 más que el las coruñesas.

Será un día de despedidas. Fran Alonso no continuará. El técnico, en la previa, afirmó haberse sentido «en casa». «No tengo palabras para describir lo mucho que me han ayudado, lo que significaron en mi vida», expresó el técnico. Cris Martínez, capitana blanquiazul, se retira y ya se despidió de Riazor la pasada jornada. Podría no ser la única salida. En el horizonte, otros nombres como el de Ainhoa Marín, la gran figura del proyecto desde hace media década.

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