2-0 | Koko Ange y Paulina Gramaglia amargan la despedida del Dépor Abanca

Ahora sí, punto y final a la temporada para el Dépor Abanca. Pese a que el último partido en Riazor frente al Espanyol ya supo a despedida, el cuadro de Fran Alonso cerró oficialmente la Liga F este domingo con una derrota en Tenerife (2-0).

El equipo canario fue de cara. Anotó el primer tanto del encuentro en el minuto uno, en una acción de Paulina Gramaglia que las colegiadas anularon en el FVS por una falta sobre Henar. Serio aviso de que las locales iban muy, pero que muy en serio. Tardaron poco en consolidar su dominio y en probar a Yohana, que suplió con creces la ausencia de Inês Pereira por expulsión. Gramaglia, de nuevo, envío otro esférico al fondo de la red que volvió a ser anulado porque la pelota había cruzado la línea de fondo antes del último pase.

Segunda parte

La sensación, en el campo y la grada, era que el primero del Tenerife estaba al caer. Y así fue tras el descanso, pese a los múltiples esfuerzos de una Yohana gigante. Koko Ange, villana habitual en los guiones del cuadro blanquiazul, acertó para abrir la lata en un centro de Violeta Quiles y Gramaglia, a la tercera, anotó el segundo y definitivo tanto tras un penalti cometido por Marina Artero. Bárbara tuvo la mejor ocasión de la escuadra deportivista, pero mandó el balón al larguero y el curso se cerró sin sobresaltos ni fuegos artificiales.