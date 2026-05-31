Deportivo
Arnau Comas: «Que la gente lo disfrute, para los jugadores es un sueño»
«Ha sido una semana diferente, pero siempre debemos dar la cara por este escudo», indicó el defensa
«Esperábamos la invasión de campo, la euforia de la gente después de tantos años es algo normal». A los jugadores del Deportivo de La Coruña no les cogió desprevenidos la marea blanquiazul que asaltó el césped de Riazor tras el pitido final contra la UD Las Palmas. Los jugadores, lejos de asustarse, vivieron la situación naturalidad. «Sabemos de lo que es capaz la afición, lo viven muchísimo. Que lo disfruten y que lo pasen bien, que esto es para ellos y, en parte, también gracias a ellos», aseguró el central.
La fiebre deportivista comenzó con una previa mañanera en la calle San Juan y un recibimiento masivo al autobús del equipo de camino a Riazor. «Ha sido una locura. Mis compañeros me habían hablado del partido del Barça B del ascenso a Segunda, y me habían dicho que esto pasa en muy pocos sitios. Ahora han sido más. Para los jugadores es un sueño vivir algo así», afirmó Comas.
Un oasis de 90 minutos
El encuentro frente a Las Palmas era «diferente» desde antes de empezar y al Dépor le «costó un poco» engancharse en los minutos iniciales. «Ellos se jugaban muchísimo y nosotros nada, pero solo por el escudo que llevamos siempre debemos dar la cara. Al final, no pudimos ganar, pero tuvimos muchos momentos bueno», concluyó el zaguero.
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