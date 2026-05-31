A Coruña y el Deportivo se despiden de Segunda: Una ciudad pintada de blanco y azul

No fue la primera vez que A Coruña, engalanada con el blanco y azul que se entrelaza desde hace 120 años en su ADN, desfilaba con orgullo por estas fechas desde sus entrañas, desde María Pita o desde el Campo da Leña, hasta el templo de Riazor. Seguramente tampoco será la última, solo el porvenir dirá. Pero la lengua que tiñó kilómetros de calles, engalanó centenares de balcones y agrietó miles de gargantas que llevaban ya siete días de fiesta, se recordará durante muchos años. Quizá, se recordará siempre.

Este domingo fue el día en el que el Deportivo, con el deportivismo de la mano, dijo adiós a un infierno que pareció no tener salida durante casi una década. Con música, con bengalas, con palmas y con arengas. Como en aquellas tardes amargas contra Mallorca, Albacete o Castellón. Pero ahora, con los deberes hechos y los sueños cumplidos, solo faltaba hacer un último ejercicio de músculo para gritar bien alto, y que se escuche en toda Primera División, que el Dépor regresa para hacer mucho ruido.

Una jornada de fiesta

No hubo excusas para quedarse en casa durante un domingo que fue desde primera hora de la mañana hasta bien pasada la medianoche una jornada en que solo valía sentir, latir y celebrar con el escudo, los colores y el corazón del Deportivo. Latía la calle San Juan al ritmo de la música, de los cánticos y de las arengas desde antes de que el sol llegase a lo más alto de la bóveda celeste. Una previa que comenzó a seis horas de que el balón echase a rodar por última vez esta campaña en Riazor. Comunión, hermandad y una antepenúltima fiesta para festejar el final de una travesía que pareció interminable, pero que concluyó la semana pasada en Valladolid.

En paralelo, en la Meca del deportivismo, la fan zone con hinchables para los más pequeños y música para todo el público comenzó a calentar los motores a pocos metros de Riazor. El concierto de The Rapants abarrotó una explanada de Riazor donde todavía resuenan los ecos de la fiesta vivida en la madrugada del pasado lunes.

Cortejo y recibimiento en Riazor

Fue en la sobremesa cuando el reloj marcó el inicio la parada más especial de cuantas ha vivido el Deportivo en los últimos ocho años. En la memoria quedan aquellas arengas para enfrentarse a Linares, Albacete, Castellón o Barça B, para aupar las ilusiones hace dos semanas contra el Andorra. Todas imágenes icónicas, pero ninguna con el dulce sabor del ascenso ya consumado. Partieron las primeras pancartas, bien escoltadas por cánticos y bengalas, rumbo a un paseo marítimo que ya lucía el blanquiazul en sus aceras. «O Deportivo reclámanos», rezó el lema de la comitiva herculina, que se extendió a lo largo de varios kilómetros para acoger a cuanto deportivista quisiese sumarse a sus filas. Si alguien pensaba que el Deportivo podía quedarse en los huesos durante estos años en Segunda y Primera RFEF, no podía estar más equivocado. Músculo y más músculo enseñó la parroquia coruñesa.

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Lo hizo en el cortejo, lo hizo, también, al recibir a sus héroes en Riazor. Gritos hermanados recordando a Juan Carlos Valerón, ídolo común de A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria, precedieron a la llegada de ambas escuadras. Los canarios se lo jugaban todo con ilusión. Los blanquiazules, aclamados como los héroes de toda una ciudad, desfilaron con sonrisas. Hace dos años se tiñeron de rubio. En esta ocasión, dejaron ver sus trenzas antes de entrar por última vez a Riazor para disputar un encuentro en la categoría de plata. La lengua infinita, que tiñó de blanquiazul media ciudad, fue la última en llegar. O quizá, nunca se fue. Por eso dio motivos para celebrar, con más orgullo si cabe, que dentro de unos meses, la próxima previa será en Primera División.