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Deportivo - Las Palmas, en directo hoy: previa, fiesta del ascenso y partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la jornada 42ª de la Liga Hypermotion
La música ya suena en la calle San Juan y en Riazor. A Coruña inundada de camisetas y de gente del Dépor
Llena y con cánticos la calle San Juan, gran ambiente también en la Explanada de Riazor
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos el directo, mucha fiesta ya en A Coruña
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