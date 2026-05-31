Deportivo
Germán Parreño: «Es una barbaridad la pasión con la que se vive el fútbol en A Coruña»
«Lo importante no es Germán, es el Deportivo. Seguiremos trabajando y ya veremos qué se anuncia y qué no», señaló sobre su futuro
Germán Parreño fue titular en el último partido del Deportivo en Segunda División para completar la escalada desde la Primera RFEF. En sus tres cursos en A Coruña, el guardameta es uno de los ocho futbolistas que ha completado los ascensos a Segunda y a Primera División con el escudo blanquiazul en el pecho. «Ahora ya está el Dépor en Primera, de donde nunca dejó de ser», comentó el portero en la zona mixta del estadio antes de la fiesta.«Llegué para poner mi granito de arena y granito a granito hicimos una montaña. Es espectacular la pasión con la que se vive el fútbol en A Coruña, una auténtica barbaridad», afirmó el guardameta. Germán calificó de «tsunami» la invasión de campo tras el partido y se mostró satisfecho con el resultado final de la temporada después de «todo lo trabajado y lo sufrido».
En cuanto a su futuro, Parreño se mostró «muy tranquilo» y no quiso dar pistas acerca de los próximos pasos de su carrera: «Lo importante no es Germán, es el Deportivo. Seguiremos trabajando y ya veremos qué se anuncia y qué no».
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