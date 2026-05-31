Preocupación en el Deportivo por el estado del césped de Riazor para el España-Irak del próximo jueves

Hacía 26 años que no se producía una invasión de campo después de una conquista del Deportivo. La última vez había sido con el título de Liga de 2000 y se había podido detener esa euforia incontenible en los ascensos de 2012, 2014 o 2024. Esta vez no fue posible y llega para el club coruñés en uno de los peores momentos posibles, ya que el Deportivo y A Coruña tienen que acoger en cuatro días el último encuentro de la selección española antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Existe preocupación en el Dépor como organizador del encuentro ante las pocas horas que quedan para arreglar todos los desperfectos ocasionados y que el templo coruñés esté en las mínimas condiciones exigibles para que España juegue el jueves ese encuentro pactado ante Irak. Además de la portería de fondo de Marathón que va a tener que ser sustituida o reparada, quedó afectado el riego, diversas partes del césped y otros puntos del terreno de juego. Se encendieron incluso bengalas sobre el verde que dañaron el tapete que se debe encontrar el equipo de Luis de la Fuente el miércoles en el entrenamiento oficial, una jornada antes del propio encuentro amistoso.

Invasión de Riazor / LOC

El final del choque y, sobre todo, de la celebración en el propio estadio son los que servirán para evaluar en profundidad los verdaderos daños y hasta qué punto comprometen la disputa del encuentro del combinado nacional. En el palco de autoridades de Riazor se encontraba en el Deportivo-Las Palmas el propio Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, y se fue del recinto preocupado ante ese inconveniente de última hora con el que no contaba ninguna de las partes.

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Multa

El Deportivo no se librará de una multa económica y evaluará a partir de ahora los daños y se pensará las medidas a tomar con los socios que saltaron al césped. En las próximas horas se aclararán las consecuencias de esa invasión de campo que hacía más de un cuarto de siglo que no ocurría en el estadio de Riazor con el deportivismo.