El sentimiento incondicional de Andrea y su padre por el Dépor: "Nunca me he sentido tan orgullosa como estos años"

El Deportivo y el deportivismo están de celebración. El equipo blanquiazul jugará en Primera División y, antes del último encuentro de competición ante la UD Las Palmas, la afición brindó una nueva jornada con imágenes históricas y una marcha eterna a través del Paseo Marítimo que no tenía final. Ya en Riazor, a una hora del encuentro, dos seguidores, Félix y Andrea Nogueiras, muestran su orgullo blanquiazul: "Esta afición siempre ha demostrado ser de Primera"

De padres a hijos, el secreto del deportivismo reside en su herencia. En cómo los más jóvenes, pese a no haber visto a su equipo en Europa, y haber tenido años y años de dificultad, nunca han dejado de lado a su club. "Esta afición siempre ha demostrado ser de Primera y vuelve a demostrar que es de Primera.", explica la joven aficionada.

Han estado en "Primera, en Segunda y en Tercera" de manera incondicional. El sentimiento se ha "pasado de padres a hijos" y, aunque el descenso fue "muy duro", explica Félix, ahora es momento de disfrutar. "Me enfadé mucho cuando descendimos. Pero lo mejor de todo es ver gente tan joven enganchándose al Dépor".

Orgullo deportivista

Andrea explica que "nunca me he sentido tan orgullosa de ser del Dépor como estos años". Es, quizá, el mejor resumen del largo viaje. Como ella, una generación entera que se ha criado viendo a su equipo caer una y otra vez. Siempre han estado ahí para ayudar a levantarse a un club que es uno de nueve en España: "Me alegro de que la gente de mi generación que solo hemos comido mierda podamos ver al Dépor en Primera y podamos vivir todo lo que nuestros padres nos contaron".

Félix, que "estaba en Riazor cuando" el Deportivo ganó la Liga, cree que ese sentimiento incondicional siempre ha acompañado a la grada deportivista "Llevo más de 40 años de socio, he visto al equipo en Tercera".

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¿Y el futuro? Siempre de la mano de su hinchada: "Lo que toque, pero lo que ha demostrado esta ciudad es que no vamos a dejar caer al equipo. Muy orgullosos de formar parte de esto".