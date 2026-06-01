Deportivo
Un aficionado del Deportivo justifica por qué se llevó un asiento de Riazor: "No está bien lo que hice, pero tiene un valor emocional enorme"
"Un estadio no puede acabar destrozado, ser aficionado no da derecho a hacer cualquier cosa", reconoce ahora sobre los excesos de la celebración
La invasión de campo de la afición del Deportivo tras el final del partido ante la UD Las Palmas que certificaba en casa el ascenso a Primera División ha generado la reacción del club, condenando los "actos vandálicos" que excedieron la celebración y que han generado múltiples problemas en Riazor, que debe acoger el jueves el amistoso entre España e Irak, último partido de la selección en casa antes de viajar hacia las sedes del Mundial.
El césped ha sido el gran dañado, pero también ha habido desperfectos en una portería, en el riego o en la grada, donde rompieron dos cristales y arrancaron 750 asientos, según datos del club. Un socio blanquiazul, que prefiere mantener su anonimato, cuenta a LA OPINIÓN los motivos de, en su caso, llevarse un trozo de red y un asiento de recuerdo: "No voy a decir que estuviera bien, no lo está. Había una emoción desbordada".
Este aficionado está de acuerdo en que durante la celebración se excedieron ciertos límites que fueron más allá de una butaca: "Un estadio no puede acabar destrozado después de una celebración. Ser aficionado no da derecho a hacer cualquier cosa".
En su caso, considera que el asiento es algo más que "un trozo de plástico". Considera que se ha llevado un símbolo: "Es el lugar donde uno ve los partidos con su padre, que no está; o con amigos o hijos que crecen allí. Tiene un valor emocional enorme".
Este socio cree que no existió en ningún momento "una sensación de violencia", sino de emoción por "tantos años esperando un momento así". Considera que, en su caso, no se trataba de hacer "vandalismo" o llevarse "un trofeo económico", sino una forma de "conservar físicamente un recuerdo" de un momento que "marcó para siempre".
Reivindica el papel del aficionado
Este mismo seguidor lamenta la velocidad con la que la entidad blanquiazul emitió un comunicado sobre el hecho, mientras que no se "ha pronunciado" por "las vallas en los recibimientos o los controles policiales" que siente que fueron "desproporcionados" en los últimos encuentros en Riazor: "Echo de menos sentir que mi club nos defiende. A veces parece que solo se acuerdan del aficionado para pedir apoyo, pero no para entender lo que sentimos o protegernos cuando nos señalan".
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