Cuatro Caminos, bautismo en la fuente de los sueños cumplidos para el Deportivo

Hace solo dos años que el Deportivo cató las aguas de la fuente de Cuatro Caminos. Lo hizo para lavarse el fango que había manchado su equipación durante cuatro largas temporadas lejos del fútbol profesional. Anoche, todavía con las cicatrices de un gigante que lleva casi una década fuera del lugar que por historia y palmarés le corresponde siempre, el conjunto blanquiazul volvió a visitar la fuente de los sueños cumplidos.

Casteleiro

Lo hizo orgulloso de las marcas que todavía guarda tras ocho largas temporadas de travesía por el desierto, de sinsabores amargos y del miedo a pensar que aún queda un piso más en el pozo. Lejos quedaron aquellas pesadillas para un club, una afición y una ciudad que, en sus aguas santas, quedaron purificados antes de regresar, dentro de poco más de dos meses, a la máxima categoría del fútbol español.

Daniel Abelenda Lado

Aunque seca, de los chorros de la fuente de Cuatro Caminos, iluminada con los colores blanquiazules para la ocasión, emanaron las lágrimas que tantas veces derramó el deportivismo desde 2018. Algunas ya bañaron la fiesta de hace dos primaveras, pero faltaba el remojón definitivo para expiar todos los pecados de la última caída desde el Olimpo.

Fiesta del ascenso: la llegada de los jugadores a Cuatro Caminos / Casteleiro

No cabían demasiados alfileres en una plaza totalmente abarrotada y excesivamente vallada para aplaudir a los héroes que devolvieron al Deportivo a Primera División.

Si la piña guio al autobús en 2024, en esta ocasión fueron los cavalinhos y los «Dale Dé» los lemas que acompañaron a la plantilla en su paseo triunfal por la ronda de Nelle hasta esa fuente que estrenó en los años 90, pero que están íntimamente a la historia de los triunfos deportivistas.

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Se hizo de rogar un autobús que llegó a menos de media hora de la medianoche. No faltó energía en una parroquia herculina que abarrotó la plaza y cubrió de blanquiazul lo que alcanzaban a ver los ojos desde el epicentro de la fuente. Uno a uno, los héroes del ascenso se dieron su merecido baño de masas. Colofón a un día, una semana y y un curso para la historia que terminó con el Dépor donde debe estar en Cuatro Caminos, con su gente, y en Primera.