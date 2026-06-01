El Deportivo condena la invasión de campo en la celebración del ascenso a Primera: "Podría derivar en multas y el cierre parcial del estadio"

El Deportivo emitió este lunes un comunicado oficial en el que condena los "actos vandálicos" que se produjeron durante la invasión de campo al terminar el partido contra Las Palmas para celebrar el ascenso a Primera División. "Los incidentes registrados exponen al club a posibles procedimientos sancionadores que podrían derivar tanto en importantes multas económicas como en medidas que afecten al cierre parcial del estadio", lamenta la entidad.

El club, en su escrito, agradece "el extraordinario apoyo recibido por decenas de miles de deportivistas durante una jornada histórica". No obstante, condena de forma rotunda "los actos vandálicos y comportamientos irresponsables registrados tras la finalización del encuentro. "Las evaluaciones realizadas durante las últimas horas han permitido constatar daños de consideración en diferentes instalaciones del estadio. Entre ellos, 752 asientos retirados o arrancados (una cifra muy superior a la media de 50 asientos dañados que habitualmente se registran durante una temporada completa), desperfectos en distintos elementos patrimoniales del recinto, daños en el entorno del museo del club, así como afectaciones en el terreno de juego derivadas de los arrancamientos y alrededor de quince zonas quemadas por el uso de bengalas", refleja el Deportivo en su comunicado.

Problemas de seguridad

La entidad herculina pone a un lado "el perjuicio económico y material" para subrayar "unas conductas que pusieron en riesgo la seguridad" en el estadio. "La invasión masiva del terreno de juego, el uso de material pirotécnico y determinadas acciones desarrolladas durante los festejos generaron situaciones potencialmente peligrosas que nunca deben formar parte de una celebración deportiva", reseña en su escrito oficial.

Añade que los problemas ocasionados por estos desperfectos pueden afectar al próximo partido que disputarán España e Irak este jueves a las 21.00 horas han obligado a "realizar actuaciones urgentes de reparación y acondicionamiento" en Riazor. "Ha generado una situación innecesaria de incertidumbre y que ha puesto en riesgo la correcta organización de un evento deportivo de carácter internacional para la ciudad de A Coruña", critica el club.

Consecuencias

El Dépor advierte que colaborará "con las autoridades competentes y con los organismos responsables de la seguridad para identificar a los responsables de los actos vandálicos producidos durante la celebración" mientras cuantifica los daños y las medidas disciplinarias, económicas y administrativas que puedan acarrear estas acciones.

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"Celebrar un éxito deportivo es perfectamente compatible con respetar las normas, proteger a quienes nos rodean y cuidar aquello que pertenece a todos. El futuro que queremos construir para el Deportivo se fundamenta en el orgullo, la pasión, la responsabilidad y el respeto. Ese es el deportivismo que representa a nuestro club y a nuestra afición", concluye el comunicado.