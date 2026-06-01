Inés Rey: "Tenemos una afición ejemplar y envidiada por el resto de equipos"

El Deportivo regresa a Primera División de la mano de su afición. Un premio "merecido para la ciudad" después de ocho años lejos de la élite del fútbol nacional. "Es una ilusión para la ciudad y para el deportivismo", expresó la alcaldesa Inés Rey en Hoy por Hoy de Radio Coruña, donde reconoce que, aunque "es difícil controlar la euforia", tras la invasión hubo "actos vandálicos" que están "fuera de lugar". La entidad blanquiazul denunció lo sucedido a través de un comunicado oficial.

"No creo que haya ninguna ciudad que viva el fútbol de esta manera. Ayer fue una alegría", expresó la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, tras un ascenso que ha permitido a A Coruña disfrutar de dos semanas de celebraciones. "Es un orgullo como alcaldesa. Tenemos una afición ejemplar y envidiada por el resto de equipos. Estoy contenta como deportivista y coruñesa", a añadió sobre las imágenes vividas.

No todo fue bonito en una celebración en la que hubo muchos desperfectos en Riazor. Este jueves debe jugar España ante Irak, y el club ha tenido que hacer varias reparaciones importantes tanto en el césped como en la grada para poder llegar a tiempo. "No se bajaba desde el año 2000. Era una emoción incontrolable. . Es difícil controlar la euforia y los sentimientos", comentó Inés Rey, quien, no obstante, considera que, aunque eso no se puede "reprochar", sí que se cruzaron algunas líneas rojas.

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"Evidentemente, los actos vandálicos están fuera de lugar. Se puede uno pegar un salto, invadir, hacerse unas fotos y celebrar; pero no es necesario arrancar asientos, colgarse de las porterías, arrancar la red... algunos incluso para poder saltar rompieron el cristal de tribuna inferior", explicó Inés Rey en la Cadena Ser. Cree que esas situaciones "empañan un poco" lo vivido en una fecha de celebración. Cataloga de "importantes" los daños materiales, que no van más allá de eso.