El Deportivo triplicará sus ingresos en Primera gracias a los derechos televisivos: las previsiones de Benassi tras el ascenso

El Deportivo hace cuentas de cara a su salto a Primera División. Llega preparado, sin deuda, y con los deberes hechos tras varias campañas en las que su máximo accionista ha capitalizado la deuda a través de ampliaciones de capital y ha inyectado un extra económico. La última, anunciada en enero por valor de 30 millones de euros. Todo ha llegado con el objetivo de que el club llegue en la mejor posición posible de cara a un salto importante en cuanto a la competencia económica se refiere. En LaLiga EA Sports, el músculo de las televisiones marca la diferencia. Mientras que en Primera RFEF la entidad percibió 267.000 euros; y el curso pasado (24-25) 5.9 millones en Segunda; el club prevé que estos ingresos se disparen a 38 millones de euros, según desvela Massimo Benassi en una entrevista con Palco 23.

"Volver a Primera es una responsabilidad enorme en cuanto a gestión porque el objetivo del club pasa por consolidarse en la élite y tener sostenibilidad a largo plazo", explica Benassi. En dicha entrevista el consejero delegado del club cuantifica de unos 60 millones de euros el importe neto de la cifra de negocio para la temporada 2026/27, triplicando así los ingresos (21 millones) con los que cerró la campaña 24-25, la última de la que existen datos (la presente se cerrará el 30 de junio).

El Límite Salarial del Coste de Plantilla Deportiva será el gran caballo de batalla para una entidad condicionada a sus años más recientes. El Dépor partirá con desventaja respecto a sus perseguidores, ya que una parte de los ingresos por derechos televisivos depende de la clasificación de las últimas cinco campañas. Mientras muchos de sus competidores directos suman años de manera consecutiva en la élite, donde se ha generado una brecha que esta campaña han roto Elche y Levante, el conjunto blanquiazul apenas ha sumado dos campañas en LaLiga Hypermotion, y el resto las pasó en Primera Federación. En el curso 25/26, en el cómputo de enero, el Límite salarial más bajo lo marcó el Sevilla, con 22.139 millones, y el Levante, con 17.446, ambos excedidos. El Girona, que descendió, lo hizo con un Límite de 76.959 millones; mientras que el Mallorca tuvo una cifra de 60.966 millones.

El mayor aumento de ingresos llegará por los derechos televisivos

Massimo Benassi, en Palco 23, explica que el incremento mayor de los ingresos llegará por los derechos audiovisuales de Primera. "El resto mantendrá los mismos porcentajes", comenta. No calcula un crecimiento mayor "a nivel de estructura", ya que el club ya ha hecho una apuesta fuerte por reforzar esas áreas en los últimos años.

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El Deportivo todavía no conoce su Límite Salarial. Están "calculando" en qué cifras se moverá el equipo coruñés, que estará entre las posiciones más bajas del campeonato. La entidad, en los últimos años, ha realizado movimientos estratégicos e inversiones fuertes en su infraestructura. En especial, en la ciudad deportiva de Abegondo, una reforma en la que el club invertirá en torno a 40 millones de euros y que avanza hacia su tercera y definitiva fase.