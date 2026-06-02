Dipanda pasa por el quirófano y peligra el inicio de la temporada con el Fabril en Primera RFEF

El Fabril todavía se relame tras consumar hace ya un mes el ascenso a Primera RFEF. Sin embargo, se ha llevado un golpe anímico al término de la temporada. Rodrigue Dipanda pasó por el quirófano por una lesión del ligamento lateral externo y estará varios meses de baja. El futbolista camerunés confirmó en sus redes sociales el problema físico, que pone en duda su participación en el inicio de la pretemporada y en el primer tramo de la próxima campaña en la categoría de bronce. Los plazos dependerán de la evolución de su recuperación.

Dipanda llegó el curso pasado al Deportivo e inició esta temporada con un rol de rotación en el Fabril. El ariete camerunés aprovechó la subida de su compatriota, Bil Nsongo, al primer equipo para hacerse con la titularidad a las órdenes de Manuel Pablo. Acabó la liga en Segunda RFEF con ocho goles en 1.300 minutos. Su asociación con Mane fue uno de los valores seguros del filial blanquiazul en la segunda mitad de la campaña para asegurar la primera posición y el ascenso directo al tercer escalón del fútbol español.

El nuevo Fabril

El Fabril, al igual que el primer equipo, comienza ya sus merecidas vacaciones tras un curso en el que cumplió con creces sus objetivos. Aunque el filial terminó hace un mes su competición, varios integrantes del plantel de Manuel Pablo se mantuvieron activos en Abegondo a lo largo del mes de mayo como reserva para Antonio Hidalgo en el primer equipo.

Al mismo tiempo, el filial blanquiazul comienza a perfilar el proyecto de la próxima temporada. Primera RFEF eleva las exigencias para un equipo, el fabrilista, que tendrá que conjugar la competitividad de su nueva categoría con su misión formativa. Ismael Arilla y Fernando Soriano estarán al frente de la confección de un plantel que tendrá a Manuel Pablo a los mandos. Siguen, también, jugadores recién renovados como Manu Ferreiro o Noé Carrillo, aunque este último puede estar más cerca del primer equipo que del filial.

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En un plantel que mezcla jugadores ya asentados, otros que piden paso desde el Juvenil y algunos de los que regresan de cesión, la delantera tendrá que analizar cómo afrontar la baja de Dipanda. Bil pasará a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Iker Gil, hasta hora con dorsal del Juvenil, tendrá dorsal del Fabril en el nuevo curso.