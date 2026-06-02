Más de mil alumnos del Colegio Calasanz de A Coruña celebran el ascenso con José Ángel
El futbolista acudió al centro también como padre de uno de los escolares
El Colegio Calasanz de A Coruña vivió este martes una jornada muy especial con la visita de José Ángel Jurado, jugador del Deportivo, tras el reciente ascenso del equipo blanquiazul. El futbolista acudió al centro también como padre de uno de los alumnos, en un acto que hizo especial ilusión a los más pequeños.
A su llegada, Jurado fue recibido por un pasillo formado por casi 1.100 alumnos del colegio, desde Bachillerato —salvo quienes estaban realizando la PAU— hasta Infantil, pasando por ESO y Primaria. El homenaje fue muy emotivo y el futbolista saltó y cantó con los niños y niñas.
Los alumnos del Calasanz aprovecharon la ocasión para acudir al colegio luciendo sus colores blanquiazules, con camisetas e incluso alguna bandera. Un día para el recuerdo que difícilmente olvidarán.
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